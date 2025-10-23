Pablo Laurta fue indagado este jueves en Córdoba por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio. Sin embargo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés, el acusado se negó a responder preguntas sobre el crimen.

La audiencia se llevó a cabo de manera presencial ante el fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de segundo turno de la ciudad de Córdoba, Gerardo Reyes, y la abogada defensora Alfonsina Muñiz.

El uruguayo fundador de Varones Unidos, explicó el MPF, "solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo", tras lo cual fue nuevamente transportado a la Cárcel de Cruz del Eje.

Laurta fue trasladado a Córdoba este domingo desde la provincia de Entre Ríos, donde fue imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo sin vida apareció el 13 de octubre en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia.

La principal hipótesis de los investigadores es que entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre el acusado mató a Palacio -a quien había contratado para hacer un viaje a la localidad santafesina de Rafaela- para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Giardina y Zamudio el 11 de octubre.