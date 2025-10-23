El abogado de la madre de Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo Bandana, difundió un comunicado oficial en medio de la preocupación generada por la denuncia por averiguación de paradero de la artista. Su madre, Mabel López, se había presentado en la Comisaría Vecinal 14B del barrio porteño de Palermo para informar que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre.

El hecho se viralizó rápidamente y desató una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes recordaron los episodios de violencia de género que la cantante había denunciado en el pasado.

En su comunicado, el abogado Yamil Castro Bianchi agradeció la atención de los medios y expresó la profunda angustia y preocupación de la familia.

“La madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija. Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial”, señaló.

El comunicado del abogado Yamil Catro Bianchi.





El letrado explicó que recibió más de veinte llamados y decenas de mensajes en las últimas horas, y pidió comprensión hacia la familia: “Están atravesando horas de enorme incertidumbre. Agradezco a los periodistas por comunicar, porque si no fuera por ustedes no nos hubiésemos enterado de las últimas novedades”.

Desde el entorno de la cantante pidieron que se evite la difusión de rumores o información no confirmada, para no entorpecer la investigación y proteger la intimidad de Lourdes y su familia.

La denuncia y el operativo policial

Según confirmaron fuentes policiales, la madre de Lowrdez radicó la denuncia el miércoles 22 de octubre por la noche, tras casi tres semanas sin respuestas. En su declaración ante la Policía de la Ciudad, mencionó a la expareja de la artista, Leandro García Gómez, a quien Lourdes había denunciado por violencia de género en 2022.

Ante la denuncia, personal policial se dirigió al domicilio de García Gómez, quien aseguró que ya no mantenía vínculo alguno con la cantante y que ella no residía allí.

Los agentes informaron que, hasta ese momento, no existían indicios de secuestro o desaparición forzada, aunque se activó el protocolo de búsqueda correspondiente.

Horas después, Lourdes publicó un video en redes sociales, lo que permitió confirmar que se encontraba con vida, aunque las circunstancias de su situación actual aún no fueron esclarecidas.





Otra denuncia y el apoyo de sus compañeras

La preocupación por la situación de Lowrdez también alcanzó a sus excompañeras de Bandana. Lissa Vera confirmó a través de sus redes sociales que presentará una denuncia contra Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes.

“Esto, yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, escribió la cantante en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Lissa en redes sociales.





En otra publicación, Vera contó que acompañaba a la madre de Lowrdez y que se encontraba “muy preocupada” por el estado actual de su amiga. Si bien aún no trascendieron los motivos específicos de la denuncia, se presume que estaría vinculada a la reiteración de conductas violentas por parte del empresario.

Un pasado atravesado por la violencia y la exposición pública

El caso vuelve a poner en foco los antecedentes de violencia de género que Lourdes Fernández denunció públicamente. En septiembre de 2022, la cantante compartió una imagen de su rostro con moretones, acompañada de un mensaje en el que relató haber sido filmada y fotografiada sin consentimiento.

“Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió en su cuenta de Instagram, generando una enorme repercusión entre sus seguidores y colegas del ambiente artístico.

Meses después, en mayo de este año, Lourdes se refirió nuevamente a ese episodio al compartir una foto junto a su expareja: “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento, y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, señaló entonces, en un mensaje que reavivó el debate sobre los vínculos violentos y la exposición mediática de las víctimas.

Reconocida por haber formado parte de Bandana, el fenómeno pop que marcó a toda una generación en los 2000, Lourdes había retomado su carrera como solista en los últimos años, con presentaciones en Buenos Aires y en el interior del país. Además, tenía previsto participar en noviembre del regreso del grupo, junto a otras tres de sus integrantes originales.