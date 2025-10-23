Un hombre fue imputado y quedó detenido luego de haber sido acusado de violar y embarazar a una adolescente durante una pijamada realizada en su domicilio, ubicado en la localidad Centenario de Neuquén. El agresor sexual sería un familiar de la víctima y según la fiscalía la amenazó en pleno ataque.

Manuel Islas, el fiscal del caso, y la asistente letrada Vanesa Múñoz formularon los cargos contra el violador, identificado como P.D.M. por sus iniciales, por haber abusado sexualmente de la adolescente que integra su núcleo familiar. La imputación tuvo lugar en la Ciudad Judicial e Islas pidió que quedara detenido bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación correspondiente. Las pericias del hecho sucedido entre febrero y marzo de este año ya comprobaron que el acusado cometió el abuso cuando se llevó a la joven hacia una habitación del domicilio que compartían en medio de la reunión.

"Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo iba a matar a su madre", declaró Islas sobre las amenazas del agresor sexual que demoraron la denuncia en su contra. Finalmente el delito que se le atribuye a P.D.M. es el de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

El informe posterior del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén aclaró que "como medida cautelar se requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses". Además se fundamentó esta decisión porque si el abusador estuviera libre "existe riesgo de entorpecimiento durante la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga".

El juez de Garantías, Juan Manuel Kees, fue el encargado de dirigir la audiencia de imputación llevada a cabo el miércoles. Allí convalidó tanto la solicitud de prisión preventiva --que se efectivizó al finalizar la instancia judicial-- para el imputado como la formulación de cargos en su contra. Por último, el magistrado también aprobó la extracción de sangre del acusado para verificar su ADN.