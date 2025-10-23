El fiscal federal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio a Cristian Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que gaseó a Fabrizia Pegoraro, una nena de diez años que participaba de una concentración en favor de los jubilados con su mamá. La decisión, que fue saludada por el abogado querellante Gregorio Dalbón, se conoce días antes de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich s
Se trata del efectivo de la Federal, Cristian Rivaldi
Piden elevar a juicio oral el caso del policía que gaseó a una nena de 10 años
El fiscal Taiano considera que ya no restan medidas de prueba por practicar y por eso el pedido al juez Casanello. La decisión fue destacada por el abogado querellante, Gregorio Dalbón.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio a Cristian Rivaldi, el efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que gaseó a Fabrizia Pegoraro, una nena de diez años que participaba de una concentración en favor de los jubilados con su mamá. La decisión, que fue saludada por el abogado querellante Gregorio Dalbón, se conoce días antes de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich s