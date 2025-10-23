

Este jueves, el cierre de la campaña legislativa violeta encontró a Diego Santilli desplegando su estrategia territorial en tres municipios clave del PRO, con la mira puesta en reforzar la alianza con intendentes bonaerenses amarillos y seducir al votante desencantado que alguna vez acompañó al macrismo. Tras su presencia en Vicente López y con una visita en Junín, un almuerzo con referentes de la región en Campana y una recorrida por Zárate, el candidato de La Libertad Avanza movió sus últimas fichas. En paralelo, el telón de fondo mostraba una escena compleja, internas con aroma a traiciones, rupturas en la fiscalización y gestos de reconciliación calculada.

En Junín, Santilli se reunió con el intendente Pablo Petrecca, el referente de la Cuarta Sección electoral que se había alejado de la alianza opositora en las elecciones de septiembre. El encuentro fue a puertas cerradas, sin fotos ni declaraciones, y marcó un nuevo intento por recomponer lazos en un distrito donde la relación entre el PRO y La Libertad Avanza sufrió cortocircuitos. Y se trata de un nuevo acercamiento, luego del guiño del gobierno nacional al reactivar la obra del bajo nivel de la calle Rivadavia. Como dio cuenta Buenos Aires/12, el proyecto estaba paralizado hace dos años y había dividido a la ciudad en dos, provocando el cierre de varios comercios. Sin embargo, Petrecca ya anticipó su intención de construir un nuevo espacio desde el Senado bonaerense, alejado de las polarizaciones extremas.

Campana fue el segundo punto de su recorrido. Allí, el “Colorado” revivió los clásicos timbreos junto a Sebastián Abella, otro histórico aliado amarillo, en una escenografía casi nostálgica que evocó la campaña 2015. Luego, un asado en los quinchos locales funcionó como escenario para mostrar músculo político. A la mesa se sentaron Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Francisco Ratto y otros referentes del PRO bonaerense, en una imagen que buscó mostrar cohesión y volumen dirigencial.

Zárate fue la última parada. En territorio conducido por Marcelo Matzkin y quien se calzó una remera muy representativa, Santilli caminó con vecinos y reforzó su discurso centrado en seguridad.

Por otra parte, si bien el míercoles Santilli había recibido el respaldo de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien ofició de nexo entre el ala dialoguista del PRO y los libertarios, la foto de unidad no fue completa. En La Matanza, esta semana el PRO se bajó de la fiscalización acusando a referentes de La Libertad Avanza de maniobras irregulares con los fondos destinados a ese operativo. El quiebre dejó expuesta una fractura interna y sembró dudas sobre la convivencia futura en el bastión electoral más populoso de la provincia.

El capítulo final de la campaña se escribió en Rosario, donde Santilli compartió escenario con Javier Milei, en el cierre nacional del espacio libertario.