El senador brasileño Flávio Bolsonaro (foto), hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sugirió este jueves que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Brasil para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

"¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este de aquí en Rio de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?", escribió Flávio Bolsonaro en la red social X. Su mensaje respondía a una publicación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con un video del momento en que una lancha es alcanzada por un misil lanzado por la Armada estadounidense y queda en llamas.

Desde el 2 de septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han realizado una serie de ataques contra lo que presenta como lanchas "narcoterroristas". Reivindicaron hasta el momento nueve ataques de este tipo en las últimas semanas, con un saldo total de 37 muertos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, denuncian estas operaciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e intentos de desestabilizar la región.

La actitud de Flávio Bolsón se enmarca en un contexto más amplio de intervencionismo estadounidense en la política brasileña: las gestiones en Washington de otro de los hijos del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, habían desembocado previamente en aranceles punitivos de 50 por ciento a productos brasileños y sanciones contra jueces de la corte suprema y otros funcionarios, tras el juicio a Jair Bolsonaro.