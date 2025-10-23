Leandro García Gómez, la expareja de la cantante Lourdes Fernández, fue detenido este jueves por la noche en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde también se hallaba a la exBandana, quien causó gran preocupación durante toda la jornada debido a una denuncia realizada por su madre, quien manifestó estar tras casi tres semanas sin conocer su paradero.

Tras una orden allanamiento dictada por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña, encontraron en el interior de la vivienda a Lowrdez.

Si bien su pareja no estaba en el departamento, se dictó una orden de captura contra él. Luego, García Gómez logró ser aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad, a quien encontraron escondido en otro sector del mismo edificio.

Además del personal de la Justicia y agentes de la Policía de la Ciudad, también se hizo presente personal del SAME, quien dispuso el traslado de la damnificada.

El alerta sobre el paradero de la artista la había dado este mismo jueves por la mañana la propia madre, quien denunció ante la fuerza porteña que su hija no se contactaba con ella desde el domingo 4 de octubre.

Denuncias, sospechas y detención de la expareja de Lowrdez

Durante el mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento. Los agentes tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

Ya en horas de la tarde, la Policía de la Ciudad y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con Lowrdez, quien no dio a conocer su ubicación, pero sí quería "dar tranquilidad".

"La Policía sigue en contacto permanente con ella", afirmaron desde la fuerza porteña. Horas antes, la artista había posteado un video en Instagram en el que afirmaba que sufrió una "gripe" y que estaba "perfecta".



Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

En paralelo, García Gómez mantuvo durante la tarde un cruce con periodistas, contra los que se mostró irritable con declaraciones combativas, en momentos en que salió de su departamento para ir al kiosco de la zona a comprar golosinas.

