El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes una serie de alertas por tormentas fuertes de nivel naranja y amarillo para la Ciudad de Buenos Aires y otras once provincias, con posible caída de granizo, ráfagas y lluvias intensas.

Alerta amarilla en la Ciudad y en el Conurbano: las provincias afectadas

La alerta amarilla que rige este viernes para la Capital Federal, zonas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta y Formosa.

De acuerdo con el reporte, en esas zonas se esperan “lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes”.

“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.





Dónde rige la alerta naranja

En cuanto a las zonas con alerta naranja, el organismo indicó que rige para zonas de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde ese prevé que se registren "lluvias y tormentas fuertes o localmente severas".

También podrían registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

Alerta amarilla en la Ciudad: las recomendaciones del Gobierno porteño

Ante la alerta amarilla que rige para la Ciudad, el Gobierno porteño recomendó tomar las siguientes precauciones:

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Para quienes recorran la Ciudad en auto:

Usar siempre cinturón de seguridad.

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.



