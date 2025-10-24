Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1455 para la compra y $1505 para la venta.
El dólar blue está a $1505 para la compra y a $1525 para la venta.
