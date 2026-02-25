Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Piden control en ejecución del Programa de Puesta a Punto

En Yrigoyen, de 10 edificios escolares solo 2 fueron completados en 2025

La provincia anunció para este año un fondo de 12 mil millones de pesos que es derivado mediante las intendencias para obras de infraestructura en educación.

Por Laura Urbano
La provincia derivó 12 mil millones de pesos para la puesta a punto de escuelas este año.
Esperan respuestas de la Intendencia. Del total recibido en 2025, el Municipio solo ejecutó un poco más del 30%. (Redes Sociales)

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Juan Carlos Campora, José Américo Pollola

Reconfiguración en la Cámara alta nacional

Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz

Por Maira López

Una recorrida por el bypass en Campo Quijano

La presidenta de Fonplata visitó las obras del Corredor Biocéanico Eje Capricornio

Exclusivo para

La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023

La gastronomía, afectada en la Ciudad

Por Juan Garriga

Tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

Sheinbaum asegura que México “se está normalizando” y descarta riesgos para el Mundial 2026

El País

Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada

Una nueva mesa que parece libertaria

Trump, Milei y la (des) organización mundial

Por Victoria Donda

Organismos de derechos humanos y una campaña para el 24 de marzo

50 años después, florecerán pañuelos

Revés judicial para el Gobierno

La lucha contra el vaciamiento del Garrahan sigue en pie: fallo favorable a la libertad sindical

Por Irina Hauser

Economía

Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio

Nueva baja del consumo en enero

Sector agropecuario e intermediación financiera, dueños del EMAE

Crecimiento sólo en agro y finanzas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China

Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos

Pasó de acusadora de violación a acusada de falso testimonio, a raiz de unos videos probatorios

Una consejera escolar libertaria no quiso declarar en un juicio

¿Comienzan las clases?

Por Esteban Sueyro

Deportes

Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación

Los más destacados fueron los arqueros de ambos equipos

Platense y Defensa igualaron en Vicente López

En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores

Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos

Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica

Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad