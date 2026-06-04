Universidad, antirracismo y producción de conocimiento
Comienza el primer Congreso sobre Racismo y Desigualdades Estructurales
En un contexto marcado por el avance de discursos que niegan la existencia del racismo y cuestionan las políticas de igualdad, hoy comienza el I Congreso sobre Racismo y Desigualdades Estructurales. Más de sesenta exposiciones provenientes de diez países debatirán sobre racismo, violencia estatal, feminismos negros, migraciones, salud pública, educación y resistencia afrodescendiente. Dos días para pensar el racismo en América Latina.