En su editorial de La Mañana, el periodista Víctor Hugo Morales habló de las elecciones legislativas 2025, luego de que comenzara la veda electoral que rige desde el viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el domingo por la noche. El periodista y conductor de la 750 reflexionó sobre la maldad y la crueldad. "El mal no tiene épocas de veda", afirmó.

Elecciones 2025: el editorial de Víctor Hugo en plena veda

La maldad es la condición de ser malo. Según la Inteligencia Artificial, y la más elemental de nuestras percepciones, se trata de causar sufrimiento o actuar de forma injusta hacia otros. Que eso suceda sin remordimiento.

Se ofrece como crueldad, perversidad y desprecio por el bienestar ajeno. En el ámbito de la psicología social, se describe como un daño intencional moralmente injustificado y deshumanizado.

El mal no tiene épocas de veda. No descansa. Ahora mismo transcurre el daño. Y nos preguntamos

si somos capaces de luchar contra él. ¿Tenemos la respuesta? Solo a veces.

La veda evita la maldad contra los animales, pero sería valiosa también si la impide contra los humanos. El tiempo de caza debería ser acotado. Hay quienes están todo el tiempo apuntándonos y somos los ciervos que nos quedamos tiesos al pie del barranco con el tigre al acecho.

Hoy tenemos a todo el JPMorgan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Somos JP o somos el ciervo?

¿Podemos dejar de ser los débiles y levantar un escudo que tiene escrito la palabra democracia?

Para eso sirve la veda. No podemos hablar, pero no nos pueden matar.

Hoy podemos pensar.

Si un diario dice que los bonos son una maravilla, su patrón cenó anoche con el CEO del JP. Nos mira desde el barranco, gruñe.

Pero podemos esquivar las garras. Dar un salto. Pensar bien, mejor.

No hay veda para la buena conciencia.

Este domingo podés escuchar a Víctor Hugo Morales a partir de las 18 en la transmisión especial de la 750 con toda la información y el análisis sobre las elecciones.