Leandro García Gómez, de 47 años, fue detenido este jueves por la noche luego de que la Policía hallara en su departamento del barrio porteño de Palermo a Lourdes Fernández, la exintegrante de Bandana que era buscada porque su madre había denunciado que desconocía su paradero y que no tenía contacto con ella desde principios de mes.

Este viernes fue imputado por privación ilegítima de la libertad, según informó Noticias Argentinas. Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Quién es Leandro García Gómez, el empresario con antecedentes por violencia

García Gómez es empresario. Estuvo casado anteriormente y es padre de dos hijas. Fue pareja de Lourdes Fernández durante varios años, un vínculo que terminó en 2022 cuando la cantante lo denunció por violencia de género.

En sus redes sociales, relató situaciones de maltrato y control a los que había sido sometida por él. Incluso publicó fotos con marcas y moretones producto de los golpes que había sufrido mientras estaban juntos. El empresario fue imputado por violencia de género y la cantante recibió un botón antipánico.

La de Lowrdez no fue la primera denuncia de este tipo que había recibido. Otra expareja, previa a su relación con la exBandana, había ido a la justicia por los maltratos y situaciones violentas a las que había sido sometida, por lo que González García fue monitoreado por la Justicia con tobillera electrónica.

Según registros oficiales, está vinculado a actividades empresariales y tuvo proyectos relacionados con el sector público.

La denuncia y el operativo policial

Este miércoles, Mabel López había realizado una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B en el que afirmaba que no sabía nada de su hija desde el 4 de ocubre y mencionó en su escrito a García Gómez. El empresario había sido pareja de la cantante y ella lo había denunciado en noviembre de 2022 por violencia de género.

En aquel entonces, Lowrdez -el nombre artístico de la exBandana- había publicado en sus redes sociales fotos con su rostro cubierto de moretones. Y relató haber sido filmada y fotografiada sin consentimiento por García Gómez.

"Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió. A raíz de aquella situación, la cantante recibió un botón antipánico que devolvió en 2023.





Por ello, cuando la madre de Lourdes hizo la denuncia y se inició una averiguación de paradero, efectivos policiales fueron hasta el departamento de González García, ubicado en Ravignani 2386. Allí, el empresario negó saber dónde estaba la artista, dijo que ya no eran pareja y no dejó entrar a los agentes a su vivienda porque no tenían una orden de allanamiento firmada por un juez.

Por la tarde, González García salió de su departamento y fue hasta un kiosco. En el trayecto fue seguido por los móviles de televisión y habló con los periodistas que le preguntaban por la cantante. "No tengo ganas de decir cuándo fue la última vez que hablé con ella”, afirmó.

Luego se quejó porque "allanaron mi domicilio tres veces sin ninguna orden, la policía me patoteó". Y consideró que el tema de Lowrdez era una maniobra distractiva de los medios para no hablar de las elecciones y del Gobierno.

“Lowrdez está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS. Sé que está ahí porque me lo dijo una amiga de ella y ya lo avisó al juzgado. Está donde ella quiere estar”, soltó. Sin embargo, en la noche del jueves, tras una orden dictada por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47, la Policía allanó su domicilio y encontró allí a Lowrdez, algo que él había negado. La cantante fue trasladada al Hospital Fernández y se dispuso la detención del empresario.

Los efectivos lo encontraron poco después, oculto en el interior de un placard. El hombre se resistió y trató de escapar por una ventana que daba al pulmón del edificio, pero lograron apresarlo.











