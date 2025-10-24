Faltan 22 días para el primer show de Oasis en Argentina. En tres semanas los Gallagher ya estarán recorriendo las calles porteñas, mientras los fans arman calendarios para no perderse ninguna actividad alrededor de uno de los sucesos musicales del año.

El arribo de los "pop up store", locales que se instalan de manera temporal en una ciudad, era una de las confirmaciones que estaban pendientes. Y finalmente se anunció que su apertura será el sábado 1 de noviembre en Alto Palermo, de 10 a 20hs. Estará abierto hasta el martes 18.

Se puede ingresar sin reserva. Sin embargo, las filas en otras partes del mundo llegaron hasta las dos cuadras. Por eso se recomienda elegir un día y un horario para evitar la espera. En ese caso, se ingresa directamente con el mail de confirmación. Todo el trámite, de forma gratuita, se realiza en oasis.seetickets.com

Estos locales tienen el merchandising oficial de Oasis, desde llaveros hasta remeras, pasando por imanes, cuadernos, rompecabezas y discos. La indumentaria también se venderá en los alrededores del estadio.

Por otro lado, desde el martes 4 de noviembre, se instalará la línea exclusiva de ropa de Adidas en cuatro puntos: Alto Palermo, Unicenter, Malabia 1720 y en la calle Güemes en Mar del Plata. También tendrá venta online en su página oficial. Ahí se encontrarán pilusos, remeras y camperas, entre algunas de las prendas mas buscadas de la fusión entre la marca y la banda.

Oasis se presentará, con entradas agotadas, el 15 y el 16 de noviembre en el Monumental, con Richard Ashcroft como telonero, pero el gasto para sus seguidores no se limita solo a los tickets, en la búsqueda por los souvenirs y los recuerdos de dos noches que serán históricas.