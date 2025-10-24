Jacob Elordi, nominado en varias ocasiones a los premios Emmy por su papel en Euphoria, se embarcó en una transformación muy rigurosa y demandante para interpretar a la famosa Criatura de Frankenstein. Esta adaptación, dirigida por el aclamado cineasta Guillermo del Toro, representa no solo un desafío físico para Elordi, sino un profundo viaje emocional en su carrera artística.

Desafíos del maquillaje y prótesis

El proceso de transformación del actor australiano fue coordinado por el renombrado experto en efectos visuales Mike Hill, colaborador frecuente de Del Toro. La aplicación de 42 complejas prótesis sobre el actor tardaba aproximadamente 10 horas diarias en completarse. Más allá de lo estético, el equipo creativo buscó capturar la esencia literaria del personaje original de Mary Shelley, al tiempo que innovaba dentro de las limitaciones de la forma humana.

Hill enfatizó que la clave radicaba en mantener al monstruo dentro de lo tangible y humano. "Nuestro objetivo era crear un Frankenstein que se percibiera real, auténtico, y que sus características contaran la historia sin necesitar recursos digitales excesivos", explicó el especialista. Las minuciosas decisiones, como el color del cabello, reflejaban esta intención: "Era fundamental hacer del monstruo un ser terrenal con el que el público pudiera identificarse visualmente".

Compromiso actoral y preparación personal

Más allá del maquillaje, Jacob Elordi también se sumergió en una preparación integral, incluyendo clases de danza butoh japonesa y la lectura exhaustiva del Libro de Job. Ambos recursos fueron esenciales para capturar la complejidad psicológica y emocional del personaje. Por su parte, Del Toro comparó cada sesión de maquillaje con un ritual ceremonial, sugiriendo a Elordi que lo viviera como un "sacerdote vistiéndose con sus vestiduras sagradas".

El compromiso del actor fue elogiado tanto por el director como por sus compañeros. Oscar Isaac, quien interpreta al Dr. Victor Frankenstein, destacó la disciplina de Elordi y su disposición para embarcarse en este arduo proceso diario sin una sola queja. "Verlo llegar al set completamente transformado era un espectáculo inspirador", comentó Isaac.

La vigencia de Frankenstein en la narrativa moderna

Esta nueva versión de Frankenstein no solo busca revivir el mito en la pantalla grande, sino que también se presenta como una reflexión del modernismo, haciendo eco de las preocupaciones y dilemas éticos del presente. La elección de Del Toro de minimizar el uso de efectos digitales reafirma este enfoque, enfatizando la intersección entre humanidad y tecnología.

A medida que se acerca su estreno global, tanto críticos como espectadores están expectantes ante cómo esta adaptación resonará con una nueva generación. La exploración bajo la dirección de Del Toro no solo busca honrar la visión original de Shelley, sino también desdibujar mitologías establecidas en favor de una narración más íntima y humana. La película espera mantener viva la tradición del monstruo, destacando su eterna relevancia en el diálogo cultural y social.

