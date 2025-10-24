El nuevo Frankenstein de Guillermo del Toro, protagonizado por Oscar Isaac y Jacob Elordi, ofrece una perspectiva novedosa e inesperada del clásico de Mary Shelley. Disponible en cines selectos y en la plataforma de Netflix, esta adaptación no duda en desafiar las versiones tradicionales al introducir cambios que podrían molestar a los puristas, pero que resultan interesantes por su audacia visual y narrativa.

Regreso a los orígenes góticos del terror

Guillermo del Toro, reconocido por su capacidad para conectar con los monstruos en sus películas, vuelve con un interés renovado por explorar la oscuridad en Frankenstein. En esta ocasión, adopta un enfoque más gótico, combinando su estilo visual característico con una narrativa que analiza la complejidad moral de sus personajes. Con ecos de otras de sus obras como La cumbre escarlata y La forma del agua, esta cinta pretende no solo recrear, sino también reinventar la visión de Shelley para el público actual.

Una versión contemporánea de Víctor Frankenstein

Oscar Isaac interpreta una reinterpretación de Víctor Frankenstein: un personaje más complejo, tiránico y con un ego desmedido que desafía incluso las leyes divinas. Del Toro introduce un segundo personaje crucial, Harlander, interpretado por Christophe Waltz, quien actúa como mecenas de Víctor y financia sus siniestros experimentos. Este nuevo personaje refuerza la dualidad de la historia, añadiendo capas interesantes a la narrativa.

Desde los primeros minutos, Del Toro establece un ambiente lúgubre, mientras la película se desarrolla en un mundo donde confluyen los límites de la ciencia y la moral. La acción transcurre en un entorno gélido cercano al Ártico, durante una época de conflicto, lo que intensifica la sensación de aislamiento y desesperación de Frankenstein.

La Criatura: una nueva interpretación

Jacob Elordi, conocido por su participación en series como Euphoria, da vida a una Criatura que equilibra la ferocidad con una complejidad emocional inesperada. A diferencia de adaptaciones anteriores, esta versión de la Criatura no es solo una fuerza incomprendida; es un ser pensante capaz de cuestionar su propia existencia y la del mundo que lo rechaza. La película, sin abandonar el hilo del horror, explora la introspección y la búsqueda de identidad desde el punto de vista de la Criatura.

Recepción por parte del público

La cinta no solo destaca por su calidad visual y las actuaciones, sino por generar opiniones divididas entre el público. La decisión de reinventar ciertos aspectos de la historia original ha sido recibida con tanto entusiasmo como escepticismo. Sin embargo, quienes están abiertos a la interpretación poética y trágica de Del Toro pueden encontrar una nueva apreciación sobre lo que significa ser un "monstruo" en el mundo contemporáneo.

