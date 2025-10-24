Ana, la hermana de Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez, ex-integrante del grupo Bandana— explicó este viernes cómo vive el núcleo de familiares y amigos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la cantante, y reflexionó: "Por suerte está viva". Al respecto, afirmó que la familia siente un gran alivio de haber evitado una tragedia, pero compartió también que desde entonces atraviesan "un momento muy difícil".

“Ayer la vimos un poquito en el hospital. Está con sus amigas. Por suerte está viva”, relató, y aseguró que no es consciente de los hechos que vivió el jueves: “Claramente, está en una situación totalmente vulnerable".

La relación con la familia está muy tensada, garantizó. La artista, de 44 años, estaría enojada por la denuncia. Tras recibir el alta médico en el Hospital Fernández, a donde fue derivada para una observación, decidió quedarse con una amiga.

“Está con las amigas y con las chicas de Bandana que siempre están al pie del cañón, se preocupan por ella. Nosotros lo que más queremos es que ella esté bien, ella es la famosa y es la que ella tiene que hablar, pero esperamos que recapacite”, reflexionó.

Además, se dirigió a la cámara para dejarle un mensaje directo a su hermana, expresó: “Quiero decirle que la amo y que esto no es en contra de ella, sino para que esté bien. A veces es muy difícil salir, entonces aunque vean que por ahí ella lo perdonó o está con él, está equivocada. Y ahí es cuando nos ponemos del otro lado”.

Lourdes Fernández ya fue dada de alta y se recupera en su casa junto a sus amigas.





Ana no pudo precisar hace cuánto tiempo no tenía contacto con Lourdes antes de los últimos sucesos, pero reconoció a que gran parte de la familia fue distanciada por el vínculo tóxico con García Gómez. “Es muy difícil mantener una relación con una persona que se mete en una relación muy tóxica. En un momento tuve que alejarme porque ya no podía ayudarla”, admitió.

Y continuó: “Me alejé por él, por lo que él le llevó a hacer, por cómo le cambió la cabeza. Y obviamente que al estar vulnerable y al creerte una mentira, te lleva a lugares súper oscuros que no ayuda”.

Qué pasó con Lourdes Fernández: la cronología de los hechos

La exintegrante del grupo pop surgido en 2001 por un reality show era buscada desde principios de mes por su mamá, quien desconocía su paradero. Ante la desesperación radicó una denuncia en una comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro.

En tanto, durante toda la tarde de este jueves, la artista de 44 años fue ocultada bajo sometimientos y amenazas en la casa de su pareja y representante musical, Leandro García Gómez. El hombre, de 46 años, se había negado varias veces a responder por el paradero de la famosa, y le había prohibido a la policía ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Palermo sin una orden judicial.

No obstante, casi al final del día, García Gómez logró ser aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad, a quien encontraron escondido en otro sector del mismo edificio y, según trascendió, estaba intentando escapar por una terraza. Lourdes, en tanto, fue encontrada en un estado de vulnerabilidad. Además del personal de la Justicia y agentes de la Policía de la Ciudad, también se hizo presente personal del SAME, quien dispuso el traslado de la damnificada.

Leandro García Gómez quedó imputado.





García Gómez fue imputado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47

Qué dice la denuncia contra Leandro García Gómez

La madre de Lowrdez Fernández fue a la Justicia para denunciar la desaparición de su hija por temor a que estuviera en peligro por la tormentosa relación que tiene con su ex, el empresario Leandro García Gómez, a quien había acusado por violencia de género en 2022.

Tras varios intentos para dar con ella, la cantante de Bandana finalmente fue hallada en el departamento de su ex, ubicado en el barrio de Palermo. Ella no podía irse porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza. “Si lo pierdo todo, te mato”, le dijo el hombre, según supo Noticias Argentinas.

Lowrdez fue revisada por especialistas que encontraron drogas en su cuerpo y registros de posibles lesiones por golpes. La cantante firmó el consentimiento para retirarse del hospital y trasladarse a la casa de una amiga. Según pudo saber Noticias Argentinas, no fue a la casa de su madre porque está enojada con ella por haber hecho la denuncia policial.

