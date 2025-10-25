¿Alguna vez te has tomado un momento para investigar sobre la historia de tu familia? Podría llegar a maravillarte profundamente.

Lo que yo he descubierto de mi familia va más allá de lo que hubiera imaginado. No solo porque los protagonistas de mi historia son dioses, la misma familia real y seres mágicos, sino porque mi linaje está tejido con hilos de magia, envuelto en incontables batallas y bajo el escrutinio divino en todo momento.

Mi narración podría empezar mucho tiempo más atrás, pero creo que para esta ocasión me centraré en los eventos que acontecieron en el reino del Oeste durante el desarrollo del Torneo de los siete días. Esta tradición, llevada a cabo para comprometer a la única hija del rey con el ganador del torneo, reúne finalmente a toda la familia real luego de veinte años. Sin embargo, lo que está planeado como una semana de gozo y celebración, se ve interrumpido por un evento que lo cambiará todo.

Ya nada volverá a ser igual, ni el reino de los hombres ni el reino de los cielos.

