La Suprema Corte bonaerense confirmó la condena a nueve años de prisión contra Pablo Torres Lacal, el hombre que manejaba una lancha sin luces en el Delta del Tigre en marzo de 2016 y embistió a la embarcación en la que viajaba Manuel Storani, hijo del ex ministro del Interior Federico Storani, quien falleció por el impacto. En aquel accidente también murieron la madre de Manuel, Ángeles Bruzzone, y otro tripulante de la lancha.

"No fue preso a pesar de haber matado a tres personas", lamentó Storani por la decisión de las instancias anteriores de mantener la libertad de Torres Lacal hasta que la condena estuviese firme y resaltó que "la lucha continúa" porque la defensa podría recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

"A mi hijo lo recuerdo como lo que era. Un adolescente de 14 años, tenía toda una vida por delante, muy buen amigo, querido, adorado y un muy buen estudiante", repasó el dirigente radical y agregó: "Conmigo tenía una relación entrañable, era como mi bálsamo y éramos muy compinches, mi hijo más pequeño".

El 17 de noviembre de 2023, los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo y Gonzalo Aquino, miembros del Tribunal Oral número 1 de San Isidro, habían sentenciado a Torres Lacal por los hechos ocurridos en marzo de 2016.



