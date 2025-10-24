La bailarina Liza Rule Larrea tuvo visibilidad en 2010 cuando, en los actos por el Bicentenario, representó "La Patria en Vuelo". Militante del PTS y de la agrupación HIJOS, en las últimas horas fue detenida en Mendoza por manifestarse en contra de la minería en un marcha en Mendoza en rechazo al Proyecto San Jorge.

Según denunció la diputada Myriam Bregman, Rule Larrea fue "golpeada por un comisario vestido de civil y encerrada ilegalmente adentro de la Legislatura Provincial", en lo que representa "un hecho de gravedad inédita". Detalló que "la trasladaron a una Comisaría donde permanece detenida desde ayer sin tener todavía ninguna imputación de la cual pueda defenderse" y reclamó por su liberación.

“Nos agarraron al azar, nos agarró una persona gigante completamente al azar. Nos golpearon. Estoy esposada en un patrullero en el Polo Judicial”, contó Rule Larrea en un audio que llegó a grabar al ser detenida.



El arresto se produjo en la noche del jueves. Martín Iglesias, otro manifestante, fue llevado al Polo Judicial. Se trata de un empleado de la municipalidad de Maipú que fue despedido en abril de este año.

Los testigos alegan que la marcha era pacífica hasta que apareció la presencia policial, que incluyó forcejeos y gas pimienta hasta derivar en las dos detenciones.

El Proyecto San Jorge, rechazado por grupos ambientalistas, es una actividad minera dedicada a la explotación de cobre en el Departamento Las Heras. La Universidad de Cuyo ha alertado sobre el impacto ambiental.