El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que está "plenamente interesado" en un posible encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está dispuesto a defender los intereses de Brasil. Ambas potencias viven una crisis diplomática inédita después de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles del 50 por ciento a varios productos brasileños en represalia por el juicio por golpismo contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula busca ahora un acercamiento a EE.UU., aunque con ciertas reservas. "Estoy plenamente interesado en ese encuentro y estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a nuestro país", dijo Lula a medios de comunicación en Yakarta, su primera parada de una gira estos días por el sudeste asiático. "Quiero probar con números que se trata de un error", enfatizó.

Lula y Trump coincidirán el próximo domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, si bien la Casa Blanca no ha confirmado por el momento si habrá un encuentro privado entre ambos. "Todo el mundo sabe que yo solía decir que, cuando el presidente Trump quiere hablar, Brasil está listo para negociar", dijo Lula, además de insistir en que no hay ningún tema vetado para la mesa de negociaciones por su parte.

"Podemos discutir sobre cualquier cosa: desde Gaza a Ucrania, Rusia, Venezuela, minerales críticos, tierras raras... Estoy convencido de que podemos avanzar y volver a tener una relación civilizada con Estados Unidos", planteó Lula, quien se negó a especificar qué concesiones estaría Brasil dispuesto a hacer en sus negociaciones con Estados Unidos, pero se mostró optimista en obtener resultados.

"Si no creyera que es posible llegar a un acuerdo, no tendría este encuentro. Nunca participo en una reunión en la que crea que no se puede triunfar. Solo sabré si es un éxito si participo", mencionó Lula, además de sugerir a Washington hacer algo juntos en la lucha contra el narcotráfico, en lugar de invadir y combatir en territorio ajeno, en plena escalada contra los carteles latinoamericanos por parte de la potencia norteamericana.