El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 25 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores una jornada con chaparrones y cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados.

El domingo se espera una mejora en el tiempo, sin precipitaciones y con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima estimada será de 12 grados y la máxima de 23.

El lunes, en tanto, los registros mínimos se mantendrán en 12, pero habrá un marcado descenso en los valores máximos: 16 grados. Asimismo, se prevé una jornada mayormente nublada, sin lluvias.