Soy un observador iniciático que se suele equivocar: creo ver en gestos de adversarios el Infierno. Llevo pegadas en el alma las sombras de Poe, Baudelaire, Kafka o Arlt y adivino -con errores muy finitos- lo que las caras, los rictus, el cuerpo, la boca dicen todo. Los ojos dicen. Es de muy chico que intuyo, creo, descreo, anoto y circulo por esta selva de plantas y animales basándome en defenderme de presuntos ataques, porque me considero detectar en algunos movimientos humanoides, acechanzas que me tornan paranoico pero certero en mis presunciones. Solo escribo como un cartógrafo en mi bitácora, y leo, leo entre dientes y entre líneas, intuyo y juego al espía. Pero no digo nada y las más de las veces acierto. Eso sí: me toca cobrar muchas veces y me arremolino para que no me rompan las costillas. Mientras espero y pienso. Pienso y repienso. ¿De qué estamos hechos? ¿Hay alguna falla en la especie humana? ¿Estaremos hechos a imagen y semejanza de un dios imperfecto, cruel, mal dormido y con mucha fafafa? ¿Somos hijos de extraterrestres pasados de frula cósmica? Ganó hace meses el Malo y no sabemos bien el porqué. Puedo convocar gente muerta. Hoy hay elecciones y Javier está temblando. Es un domingo de primavera luminosa. Para él es la Oscuridad. Cotejo sus fotos subido a una tarima de madera para parecer más alto. Escondiendo su papada y su panza. Son fotos malolientes. Nunca se ha enamorado. Nunca ha leído poesía ni detenídose ante la belleza de una tormenta. No ha visto films preciosos. No ha disfrutado de la parsimonia del cine iraní. Ni entendido los chistes sutiles, ni los Monty Pyton, ni las sensuales cumbias y su transpirado meneo, ni la poética del rock, ni los sueños hermosamente idealistas de los poetas ni las lágrimas de las poetas cuando fallecían por desidia en una sociedad de machos carneros. Nunca se emocionó ante un poema de Alfonsina o reído con Capusotto o visto en Tita Merello a la mujer ideal. Nunca conoció el amanecer de los colectivos llenos que nos llevaban a las fábricas o galpones donde se destilaban el hierro o se forjaba el aceite para lubricar barcazas o para levantar ciudades. Siempre fue un vago, un objetito a cuerda. El tamaño de su horror lo llevó a unas oficinas con grilletes. Allí percibió el abismo al fracaso, el asco de ver su cuerpecito desnudo, y llorar por los golpes del pasado que lo aturdían y le hicieron jurar venganza, porque estaba escrito que se levantaría de la mugre para reinar y hacer sufrir setenta veces siete lo que el mismo sufriera. Una vida penosa, un bumerang horrible, un espejo deforme, una injusticia sin medida. Un crimen con todas las letras que se habrá juramentado allá lejos, encerrado en el baño repasando los moretones y soñado que algún día tendría entre sus manos a actrices de polleras laminadas, pechos enormes y piernas de gigantas con un sexo diminuto. Lo único que ofrece son palabras como ratas, ofensas a los indefensos y al dinero como excremento. Nada vivió. Está difunto, es un zombie. Religiones cambiantes, perros cadavéricos que ordenan el diseño de un país, ultratumba, carne tumefacta y valle de lágrimas.Cartas echadas al mar. Un mar de lava fosforescente dibujado por Zuckerberg y al volante de un Tesla volador va Elon Musk. Niños desnudos, niñas empaladas sin juicio, pornografía, cocaína, órganos vendibles, venta y colocación de drogas vía internet. Cartas de violencia y rencor. Cartas de amor impuras que vuelan sobre el corset de las Infantas, sobre los cuadros de Velázquez, las matanzas de Goya y los dibujos del Tomi. El tuiteo demente: falanges tristes y rabiosas que aprietan pero dicen poco comparado con el olor a azufre y sudor de un milico vestido de Robocop apaleando a un maestro, llevando de los pelos a una chica, señalando a los que filman ,a los que sufren, a los hambrientos. A esto nos llevaron. A noventa segundos del Fin del Mundo.

-Che, ¿esto es actual o distópico, como dicen ustedes los zurdos?

Contesto con una frase del actor Carl Whaters. El que peleó contra Rocky Balboa: “Es muy importante para mí que cada personaje que yo interpreto tenga ambigüedad. Porque sin eso, no podría ser un personaje“.

-¿Y eso con qué se come? -responde el Fantasma.

-Cuando lo llamaron para actuar él mintió acerca de su condición boxística: nunca habíase puesto unos guantes y sin embargo ligó el papel de su vida. Es decir, o sea, como decís vos, que cualquiera puede llegar a cualquier lado engañando bastante y luego sosteniendo el embuste. Se puede firmar un papel y luego desfirmarlo. Se puede usar una palabra y luego en los actos verter su opuesto. Se puede fingir demencia cuando lo que el loco hace es arreglar con su médico para que lo exima de pagar impuestos a la cordura. Se puede adulterar, regalar, coimear, engatusar, destrozar a un país con su gente adentro y nada pasa. Ni la conciencia golpea la puerta para advertir.

-Estás mirando muchas mierdas -y se estira sobre sus piecitos de bailarina trunca mientras bosteza y ya dispuesto a echarse una siestita se saca su traje y se queda con una mallita roja. Es un rombo perfecto: cabeza en punta, cintura de peleador de sumo y patitas de conejo.

-Imaginé que el viernes renunciabas. Aprendé de los kamikazes con sus zeros. Lo tengo en la mirilla y disparo con el dedo.

-¿Che boludo, qué te pasa? ¿Me querés matar de un susto, eh?

Toma el control del aire y lo pone en 14.

-Hay que bajar la temperatura del mundo y devolverlo a la Era del Hielo. Que sobrevivan los que saben cazar focas y se sepan enfrentar al oso blanco en sus dominios. Solo así aprenderán a ser hombres de bien, duraderos, una raza especial y estéticamente superiores ¿Comprendés?Comprendo que la crueldad es almorzar detrás de una vidriera con Caputo y Sturzenegger mientras que el pueblo los mira. Ni una albóndiga, ni pan. El crimen no paga. Crimen de cuello blanco y de trajes sastre de oro, tu hermana con Dolces Gavannas y Rolex. Tus perros difuntos. Burlas al síndrome de Down, se prohíbe el inclusivo. Policías con gas pimienta quemando la piel y que los médicos tratan con otro protocolo porque no se sabe qué grado de afección produce. Ojos con balas de goma incrustadas, periodistas golpeados, jubilados internados, disparos a mansalva, diputados que defienden la policía, gente presa por cantar el Himno. Una gesta de sangre y arcadas.

Aúlla. No me soporta. Siento que se desgracia con ruido. Antes de desaparecer en el aire atina a gritar con las boletas del voto entre los dientecitos:

-¡Gesta de sangre! ¡Qué buen título para una de tus pelis zurdas favoritas!, o sea… -exclama mientras empina una mamadera de leche maternizada con gas oil proveniente del sur. Luego, un viento negro se lo devora para siempre.

