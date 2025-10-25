En las elecciones legislativas de este 26 de octubre de 2025 se renuevan las bancas de los diputados y senadores. Es decir, se definirá la conformación del Congreso para los dos últimos años de mandato presidencial de Javier Milei. Cada ciudadano vota en función del distrito donde tiene su domicilio real. El voto es de caracter obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y podrán ejercerlo entre las 8:00 a 18:00. Será una jornada no laborable en todo el territorio.

Qué se vota en estas elecciones

En rigor, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Cada provincia elige un número diferente de diputados según su población: 35 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 4 en Chaco, 2 en Chubut, 9 en Córdoba, 3 en Corrientes, 5 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 3 en Jujuy, 3 en La Pampa, 2 en La Rioja, 5 en Mendoza, 3 en Misiones, 3 en Neuquén, 2 en Río Negro, 3 en Salta, 3 en San Juan, 3 en San Luis, 3 en Santa Cruz, 9 en Santa Fe, 3 en Santiago del Estero, 2 en Tierra del Fuego, y 4 en Tucumán.

Existe un piso electoral del 3% del padrón electoral del distrito. Los partidos que no alcancen este umbral quedan excluidos del reparto de bancas. Los diputados ejercen su cargo durante cuatro años. La renovación de las bancas se realiza cada dos años .

También se renovarán 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores correspondientes a 8 distritos: 3 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de Chaco, 3 de Entre Ríos, 3 de Neuquén, 3 de Salta, 3 de Santiago del Estero,y 3 de Tierra del Fuego.

Los asientos que se renuevan son las que fueron ocupadas en 2019 ( se renueva por tercios cada dos años ). El mandato en la Cámara Alta es de seis años.

Para diputados se utiliza el sistema D'Hondt de representación proporcional, donde las bancas se asignan según los votos obtenidos por cada partido . La UBA desarrolló un simulador de bancas D'Hondt para diputados que podés probar para conocer en detalle cómo funciona. Por otro lado, para senadores se utiliza otro sistema en el cual se eligen 3 por provincia: 2 bancas para la fuerza más votada (mayoría) y 1 banca para la segunda fuerza (primera minoría) .}

El mapa del Congreso

Si se observa el mapa actual de la conformación de la Cámara baja, se observaría que Unión por la Patria tiene 98 bancas, La Libertad Avanza, 39; el PRO, 35 bancas; Encuentro Federal, 15 bancas; Unión Cívica Radical, 14 bancas; Democracia para Siempre, 12 bancas; Coalición Cívica - ARI, 10 bancas; y otros bloques y monobloques, 34 bancas.

En tanto, la distribución de las bancas que están en juego son las siguientes: Unión por la Patria, 47 bancas; el PRO, 19; la UCR, 10; La Libertad Avanza, 10 bancas; Democracia para Siempre, 9 bancas; Encuentro Federal, 7 bancas; Coalición Cívica - ARI, 5 bancas; y otros bloques y monobloques, 20 bancas.

Por otro lado, la composición actual en la Cámara alta es la siguiente: Unión por la Patria, 30 bancas; la UCR, 13 bancas; el PRO, 7 bancas; La Libertad Avanza, 6 bancas; Unidad Federal, 3 bancas; y otros bloques y monobloques, 13 bancas.

En esta elecciones intermedias la distribución de las bancas de senadores que están en juego son las siguientes: Unión por la Patria, 13 bancas; Juntos por el Cambio, 7 bancas distribuidas en 4 para la UCR 4 y 3 para el PRO 3; y otros bloques y monobloques, 4 bancas.

Cómo se vota este 26 de octubre

Este año, tras una ley del presidente Javier Milei que tardó dos años en ser aprobada en el Congreso para evitar el robo de boletas, se utilizará a escala nacional por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir candidatos a diputados y senadores nacionales.

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Con este sistema no se entrega un sobre blanco para guardar la boleta: luego de seleccionar la opción de preferencia mediante la realización de cualquier tipo de marca en el casillero en blanco habilitado para votar, debe plegarse la boleta y así depositarse en la urna.

Así es el proceso de votación:

El día de la elección el elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa correspondiente

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y una lapicera, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio

El voto se realiza marcando con la lapicera los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos

Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna

Es importante remarcar que no hay casillero específico para votar en blanco porque se consideran votos en blanco aquellos en los que el elector no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías .

Los casos en los que un voto será considerado "nulo" son: los emitidos mediante Boleta Única no oficializada o los que si usan una BUP oficializada pero:

tienen dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad sólo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).

si se hubiese roto algunas de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única).

si hay inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (sólo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida).

Cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.

También hay voto "recurrido", que es cuando la validez o nulidad fuere cuestionada por el fiscal presente en la mesa. En este caso, deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Requisitos para votar