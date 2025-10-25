La licenciada y doctora en Ciencias Políticas, Lourdes Lodi, explicó en la 750 cómo será el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementará por primera vez a nivel nacional en las elecciones de este 26 de octubre. Detalló su funcionamiento, ventajas y los cuidados que deberán tener los votantes al momento de emitir su voto.
¿Qué es la Boleta Única de Papel?
Según explicó Lodi, este sistema “se usa en el 90% de las democracias del mundo” y ha demostrado “mayor confiabilidad y equidad en la competencia electoral”.
A diferencia de la boleta partidaria tradicional, la BUP garantiza que toda la oferta electoral esté disponible para la ciudadanía, evitando el faltante, el desorden o la adulteración de boletas.
“La boleta sábana generaba que muchas veces, por votar al Ejecutivo o la categoría más importante, se traccionan las otras categorías. La BUP rompe con eso”, subrayó Lodi.
Cómo es el diseño de la boleta
- Las columnas representan los frentes o partidos políticos.
- Las filas muestran las categorías electorales (diputados, senadores, etc.).
- En la mayoría del país se vota solo una categoría nacional (diputados).
- En ocho jurisdicciones se votará también para senadores, por lo que el elector deberá hacer dos marcas en distintas filas.
- Si las dos marcas se hacen en la misma fila, se anula una categoría.
Paso a paso: cómo votar
1. Recibir la boleta única de manos de la autoridad de mesa.
2. Pasar a la cabina y marcar con la lapicera provista el casillero del candidato elegido.
3. No hacer otras marcas ni dibujos: “Si le hago bigotitos o anteojitos al candidato que no me gusta, anulo el voto”, advirtió Lodi.
4. Doblar la boleta dos veces antes de introducirla en la urna -esto ayuda a preservar el secreto del voto y evitar que se saturen las urnas-.
5. Voto en blanco: no realizar ninguna marca, doblar la boleta e introducirla en la urna.
Votos válidos, nulos e impugnados
- Voto válido: cualquier marca dentro del casillero del candidato elegido (cruz, tilde o punto).
- Voto nulo: cuando se realizan marcas fuera de los casilleros o se eligen varias opciones de la misma categoría.
- Voto impugnado: ocurre cuando se cuestiona la identidad del elector, no el contenido del voto.
“El Código Nacional Electoral dice que cualquier marca en el casillero es válida. Más del 90% de los electores suele hacer una cruz”, explicó Lodi.
También aclaró que usar una tinta distinta a la que provee la autoridad de mesa no anula el voto, pero sí puede identificar al votante, por lo que se desaconseja.
Escrutinio y control
Para la especialista, la BUP también agiliza el escrutinio:
- Cada boleta tiene un número de troquel que se corresponde con la cantidad de votantes.
- “Si hubo 285 electores, el troquel final debe ser el número 285. Eso se registra en los documentos electorales”, señaló.
- El conteo es más rápido y transparente, ya que se toman las boletas, se lee la marca y se agrupan directamente por lista.
“Los partidos políticos van a tener los resultados más rápido que la Dirección Nacional Electoral los haga públicos”, anticipó Lodi.
En resúmen, la Boleta Única de Papel busca:
- Garantizar igualdad entre partidos.
- Evitar irregularidades con boletas.
- Simplificar el conteo y hacerlo más transparente.
- Permitir que el voto sea más consciente y diversificado.
“Para la mayoría del país será una experiencia nueva, casi una prueba piloto. Pero es un sistema que ya mostró excelentes resultados en Santa Fe y Córdoba”, concluyó Lodi.