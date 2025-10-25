La licenciada y doctora en Ciencias Políticas, Lourdes Lodi, explicó en la 750 cómo será el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que se implementará por primera vez a nivel nacional en las elecciones de este 26 de octubre. Detalló su funcionamiento, ventajas y los cuidados que deberán tener los votantes al momento de emitir su voto.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

Según explicó Lodi, este sistema “se usa en el 90% de las democracias del mundo” y ha demostrado “mayor confiabilidad y equidad en la competencia electoral”.

A diferencia de la boleta partidaria tradicional, la BUP garantiza que toda la oferta electoral esté disponible para la ciudadanía, evitando el faltante, el desorden o la adulteración de boletas.

“La boleta sábana generaba que muchas veces, por votar al Ejecutivo o la categoría más importante, se traccionan las otras categorías. La BUP rompe con eso”, subrayó Lodi.

Cómo es el diseño de la boleta

  • Las columnas representan los frentes o partidos políticos.
  • Las filas muestran las categorías electorales (diputados, senadores, etc.).
  • En la mayoría del país se vota solo una categoría nacional (diputados).
  • En ocho jurisdicciones se votará también para senadores, por lo que el elector deberá hacer dos marcas en distintas filas.
  • Si las dos marcas se hacen en la misma fila, se anula una categoría.


Paso a paso: cómo votar

1. Recibir la boleta única de manos de la autoridad de mesa.

2. Pasar a la cabina y marcar con la lapicera provista el casillero del candidato elegido.

3. No hacer otras marcas ni dibujos: “Si le hago bigotitos o anteojitos al candidato que no me gusta, anulo el voto”, advirtió Lodi.

4. Doblar la boleta dos veces antes de introducirla en la urna -esto ayuda a preservar el secreto del voto y evitar que se saturen las urnas-.

5. Voto en blanco: no realizar ninguna marca, doblar la boleta e introducirla en la urna.



Votos válidos, nulos e impugnados

  • Voto válido: cualquier marca dentro del casillero del candidato elegido (cruz, tilde o punto).
  • Voto nulo: cuando se realizan marcas fuera de los casilleros o se eligen varias opciones de la misma categoría.
  • Voto impugnado: ocurre cuando se cuestiona la identidad del elector, no el contenido del voto.

El Código Nacional Electoral dice que cualquier marca en el casillero es válida. Más del 90% de los electores suele hacer una cruz”, explicó Lodi.

También aclaró que usar una tinta distinta a la que provee la autoridad de mesa no anula el voto, pero sí puede identificar al votante, por lo que se desaconseja.

Escrutinio y control

Para la especialista, la BUP también agiliza el escrutinio:

  • Cada boleta tiene un número de troquel que se corresponde con la cantidad de votantes.
  • “Si hubo 285 electores, el troquel final debe ser el número 285. Eso se registra en los documentos electorales”, señaló.
  • El conteo es más rápido y transparente, ya que se toman las boletas, se lee la marca y se agrupan directamente por lista.

“Los partidos políticos van a tener los resultados más rápido que la Dirección Nacional Electoral los haga públicos”, anticipó Lodi.

En resúmen, la Boleta Única de Papel busca:

  • Garantizar igualdad entre partidos.
  • Evitar irregularidades con boletas.
  • Simplificar el conteo y hacerlo más transparente.
  • Permitir que el voto sea más consciente y diversificado.

“Para la mayoría del país será una experiencia nueva, casi una prueba piloto. Pero es un sistema que ya mostró excelentes resultados en Santa Fe y Córdoba”, concluyó Lodi.