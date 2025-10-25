La licenciada y doctora en Ciencias Políticas, Lourdes Lodi, explicó en la 750 cómo será el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) , que se implementará por primera vez a nivel nacional en las elecciones de este 26 de octubre . Detalló su funcionamiento, ventajas y los cuidados que deberán tener los votantes al momento de emitir su voto.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

Según explicó Lodi, este sistema “se usa en el 90% de las democracias del mundo” y ha demostrado “mayor confiabilidad y equidad en la competencia electoral”.

A diferencia de la boleta partidaria tradicional, la BUP garantiza que toda la oferta electoral esté disponible para la ciudadanía, evitando el faltante, el desorden o la adulteración de boletas.

“La boleta sábana generaba que muchas veces, por votar al Ejecutivo o la categoría más importante, se traccionan las otras categorías. La BUP rompe con eso”, subrayó Lodi.

Cómo es el diseño de la boleta

Las columnas representan los frentes o partidos políticos.

Las filas muestran las categorías electorales (diputados, senadores, etc.).

En la mayoría del país se vota solo una categoría nacional (diputados).

En ocho jurisdicciones se votará también para senadores, por lo que el elector deberá hacer dos marcas en distintas filas.

Si las dos marcas se hacen en la misma fila, se anula una categoría.





Paso a paso: cómo votar

1. Recibir la boleta única de manos de la autoridad de mesa.

2. Pasar a la cabina y marcar con la lapicera provista el casillero del candidato elegido.

3. No hacer otras marcas ni dibujos: “Si le hago bigotitos o anteojitos al candidato que no me gusta, anulo el voto”, advirtió Lodi.

4. Doblar la boleta dos veces antes de introducirla en la urna -esto ayuda a preservar el secreto del voto y evitar que se saturen las urnas-.

5. Voto en blanco: no realizar ninguna marca, doblar la boleta e introducirla en la urna.









Votos válidos, nulos e impugnados

Voto válido : cualquier marca dentro del casillero del candidato elegido (cruz, tilde o punto).

: cualquier marca dentro del casillero del candidato elegido (cruz, tilde o punto). Voto nulo : cuando se realizan marcas fuera de los casilleros o se eligen varias opciones de la misma categoría.

: cuando se realizan marcas fuera de los casilleros o se eligen varias opciones de la misma categoría. Voto impugnado: ocurre cuando se cuestiona la identidad del elector, no el contenido del voto.

“El Código Nacional Electoral dice que cualquier marca en el casillero es válida. Más del 90% de los electores suele hacer una cruz”, explicó Lodi.

También aclaró que usar una tinta distinta a la que provee la autoridad de mesa no anula el voto, pero sí puede identificar al votante, por lo que se desaconseja.

Escrutinio y control

Para la especialista, la BUP también agiliza el escrutinio:

Cada boleta tiene un número de troquel que se corresponde con la cantidad de votantes.

“Si hubo 285 electores, el troquel final debe ser el número 285. Eso se registra en los documentos electorales”, señaló.

El conteo es más rápido y transparente, ya que se toman las boletas, se lee la marca y se agrupan directamente por lista.

“Los partidos políticos van a tener los resultados más rápido que la Dirección Nacional Electoral los haga públicos”, anticipó Lodi.

En resúmen, la Boleta Única de Papel busca:

Garantizar igualdad entre partidos.

Evitar irregularidades con boletas.

Simplificar el conteo y hacerlo más transparente.

Permitir que el voto sea más consciente y diversificado.

“Para la mayoría del país será una experiencia nueva, casi una prueba piloto. Pero es un sistema que ya mostró excelentes resultados en Santa Fe y Córdoba”, concluyó Lodi.