Abuelas de Plaza de Mayo informó que se suspendió la función prevista para este sábado a las 17 hs de la obra “Con canto de cigarras”, escrita e interpretada por Marcela De Grande y dirigida por Germán Rodríguez. El auditorio de la Casa por la Identidad Espacio Memoria y DDHH, exESMA se vio afectado por el temporal, lo que obligó a tomar la decisión de reprogramar la fecha.

La pieza, un cruce entre teatro y teatro de objetos, fue construida a partir de 24 historias de vida de nietos y nietas restituidos por Abuelas. Con más de cuarenta funciones realizadas en Argentina, Francia, España, Brasil y Alemania, la obra se propone contar la búsqueda de la identidad desde la emoción, pero también desde el humor, con un lenguaje sensible y accesible. El evento forma parte de las actividades conmemorativas que Abuelas de Plaza de Mayo organiza cada octubre, en defensa del derecho a la identidad y en celebración de su historia de lucha y amor.

Cada función de este unipersonal se vuelve un acto de memoria en movimiento, una forma de narrar las heridas y las restituciones, los silencios y las revelaciones que forman parte del entramado de la identidad colectiva. En palabras de De Grande, “las cigarras cantan cuando llega el calor; nosotras también cantamos cuando llega el tiempo de la verdad”.