El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la jornada de elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores un día con cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas de entre 12 y 23 grados.

El lunes el cielo se mantendrá cubierto, y si bien los registros térmicos mínimos serán idénticos a los de la jornada anterior (12 grados), habrá un brusco descenso en los valores máximos con 16.

El martes también seguirá bajando la temperatura, que oscilará entre los 9 y 16 grados. El cielo seguirá mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias.