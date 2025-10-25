El director técnico de River, Marcelo Gallardo, expresó su bronca luego de la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina y reconoció: "No estuvimos a la altura".

El gesto adusto que el sábado por la noche exhibió el DT millonario desde el silbatazo inicial en el Mario Alberto Kempes de Córdoba acaso presagiaba que River iba a terminar muy mal. Hasta llegó a tener un fuerte cruce con uno de sus jugadores mimados: Juan Fernando Quintero. El Muñeco explotó luego de un ataque mal resuelto y terminó discutiendo con el volante colombiano, encargado de hilvanar el juego y abastecer a los delanteros con la pólvora mojada.

Las cámaras mostraron bien de cerca la furia del DT, que le pidió a Quintero que se asociara más con sus compañeros. "¡Dale, dale!", le gritó, brazos abiertos, desde el banco de suplentes. Minutos después de la discusión, y tal como viene ocurriendo en los partidos anteriores, Gallardo lo sacó de la cancha y lo reemplazó por Maximiliano Meza a falta de media hora para el cierre. A diferencia del último cambio contra Talleres, en la que se lo vio ofuscado y lanzando insultos al aire, esta vez Quintero agachó la cabeza y se retiró sin hacer un solo gesto.

Consumada la eliminación y durante una caliente conferencia de prensa, el Muñeco asumió: "La responsabilidad es mía, no estuvimos a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo, estuvimos en deuda en ese aspecto". A su vez, fue contundente al subrayar: "No queda otra que aceptar, abrazar este momento de mierda porque hay que hacerse cargo". Y agregó: "No podemos encontrar fluidez, soltura y en general falta creatividad. Cuando suceden todas estas cosas, se vive un momento como éste. Este año es totalmente negativo".

El entrenador de River, que está teniendo un final de año para el olvido, incluso puso en duda su continuidad para el año que viene: "Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos meses, y después haremos un análisis de cómo seguimos".

En este sentido, remarcó que "los objetivos hasta ahora no se han cumplido" y consignó: "Queda rever si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".

Por último, Gallardo lanzó lo que podría ser un dardo a la dirigencia de River: "Posiblemente tengamos que atravesar solos este momento, porque cuando ganás están todos y cuando perdés no está nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener esta adversidad, porque no es para cualquiera".

Claro que el DT millonario no sabía que tras la conferencia lo esperaba el presidente Jorge Brito para brindarle su apoyo en el momento más delicado que le tocó vivir en el banco millonario.

Brito, quien hace pocos días había declarado que Gallado era claramente el responsable por el presente futbolístico de la banda roja, atraviesa sus últimos días de gestión, dado que habrá elecciones presidenciales en River el sábado 1° de noviembre.

En la noche cordobesa, Brito se puso al frente de la situación y saludó uno por uno a todos los integrantes del plantel y del cuerpo técnico. Una muestra de apoyo, pero también una señal de que el golpe caló muy hondo y se vendrán días de mucha presión en Núñez.