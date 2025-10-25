Napoli se impuso 3-1 este sábado al Inter de Lautaro Martínez, en el duelo correspondiente a la octava fecha de la Serie A de Italia.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Antonio Conte se adueñó del primer puesto, mientras que los de Cristian Chivu descendieron al tercer lugar.

Desde el inicio, el equipo local mostró una clara superioridad en el Estadio Diego Armando Maradona, imponiendo su juego con una presión alta y una gran efectividad en ataque.

El primer gol llegó cuando Kevin De Bruyne convirtió desde el punto penal. No obstante, el mediocampista belga debió abandonar el campo pocos minutos después debido a una molestia muscular.

En el complemento, Napoli mantuvo su dominio y amplió la ventaja con un cabezazo del escocés Scott McTominay. Aunque el Inter reaccionó momentáneamente con el tanto del turco Hakan Çalhanoğlu, la ilusión visitante duró poco, porque el camerunés André Zambo Anguissa selló el 3-1 definitivo.

En el comienzo de la jornada, el Udinese venció 3-2 al Lecce de Santiago Pierotti y escaló posiciones, quedando cerca de la zona de competencias europeas, mientras que la visita sigue en zona de peligro por el descenso.

Con seis argentinos en cancha, el Como de Nico Paz y Máximo Perrone no salió del empate 0-0 en su visita al Parma (jugaron Lautaro Valenti, Christian Ordóñez, Nahuel Estévez y Mateo Pellegrino) y perdió la posibilidad de ubicarse en zona de Champions League. Parma sigue en la zona baja de la tabla.

En el último encuentro de la jornada, el Cremonese de Martín Payero empató 1-1 ante Atalanta, donde la división de puntos no fue favorable para ninguno.

La jornada seguirá este domingo con los encuentros Torino-Genoa (a las 8.30); Verona-Cagliari y Sassuolo-Roma (ambos a las 11); Fiorentina-Bologna (14) y Lazio-Juventus (16.45).

Posiciones en la Serie A de Italia







