“Este aumento es susceptible de ser cuestionado judicialmente porque no se convocó previamente a una audiencia pública”, advirtió el titular de la entidad Consumidores Libres, Héctor Polino. “Se supone que cerca del 14 por ciento de los pasajeros hacen trasbordo. Entonces, es débil el argumento del Gobierno ante la suba del boleto”, analizó Roberto Daoud, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) señaló en un comunicado que “el aumento informado atiende la realidad de las cuentas públicas, pero no la de un sector cuyas tarifas se han mantenido congeladas por 23 meses, en un contexto del 73 por ciento de inflación”. El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, dijo que “la tarifa integrada genera un impacto positivo a nivel urbano y medioambiental”.

“Se va a convocar a la audiencia para subterráneo y no para colectivo y trenes, es un absurdo. Consumidores Libres va a ir a la Justicia haciendo el cuestionamiento. Hace un año y pico trataron de aumentar el boleto de subte pero fue cuestionado judicialmente y por eso tuvieron que volver para atrás y convocar a la audiencia. En trenes se convocaron infinidad de audiencias a lo largo de los últimos veinte años. En colectivos no recuerdo, pero es un servicio público, así que rige el mismo principio constitucional del derecho a la información adecuada y veraz. Quieren reemplazarla por una página de Internet, pero eso tiene que ser antes de la resolución”, analizó Polino. El titular de Consumidores Libres planteó que “la quita de subsidios tiene que ser de forma más gradual. Estos aumentos se suman a muchos otros, como la energía eléctrica, gas natural, combustibles, peajes, medicina prepaga y telefonía. Eso se traslada a precios y deteriora el poder de compra y la calidad de vida sobre todo de la clase media baja, que no califica para la tarifa social pero que no está en condiciones de soportar tantos aumentos. Para los jubilados, hay que agregar el fuerte aumento en el precio de los medicamentos”.

“Estamos analizando el anuncio y pedimos más información porque no nos quedamos conformes con la conferencia de prensa del ministro Dietrich. Este porcentaje de aumento tan importante es en teoría para recuperar la inflación del período pasado. Pero los aumentos son mayores a los que registra el Indec. No se puede analizar el precio del transporte sin el contexto de subas en naftas, telefonía móvil, peajes, entre otros. Otro tema que nos preocupa es el tema del multimodal. Se supone que sólo el 14 por ciento de los pasajeros hacen trasbordo. Entonces, es débil el argumento del Gobierno ante la suba del boleto”, dijo Daoud.