A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).
Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.
Como en todas las jornadas electorales, se vienen sucediendo este domingo una serie de episodios curiosos. Son las perlitas que le ponen color a la jornada electoral
El olvido de la madre de Javier Milei
Alicia Lucich, la madre del presidente Javier Milei, votó en Vicente López. Lucich se olvidó el DNI y debió volver a su casa a buscar el documento para poder votar.
La madre de Javier Milei, quien votó en el Instituto Pedro Poveda, advirtió al llegar al lugar de votación que no llevaba consigo el DNI. Tuvo que regresar a su casa y votó pasadas las 10 de la mañana.
Foto de Milei con un nene que usaba el mismo corte de pelo que el mandatario
En medio de un enorme operativo policial, llamó la atención la facilidad con la que un hombre con un nene de uno o dos años se acercó al presidente Milei, después de que emitiera su voto. Un policía facilitó que el hombre y su hijo se acercaran a Milei. Al ver al nen, el presidente sonrió y luego se tomó una foto. El niño tenía un corte de pelo igual al de Milei.
Google celebra las elecciones legislativas 2025 en Argentina con un doodle electoral
El buscador más importante del mundo, Google, se sumó a la jornada democrática de este domingo 26 de octubre en Argentina y celebra las elecciones legislativas con un "doodle" especial en su página de inicio.
la ilustración conmemora los comicios nacionales en los que se eligen 127 diputados nacionales (en todo el país) y 24 senadores nacionales (en 8 distritos).
Ordenan cambiar dos centros de votación en CABA por “desprendimiento de mampostería”
A escasas horas del inicio de las elecciones legislativas 2025, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, resolvió dejar sin efecto la designación de dos locales de comicios en la Ciudad de Buenos Aires por graves problemas de infraestructura.
Según supo Noticias Argentinas, la drástica medida se tomó este sábado por la noche tras detectarse el "desprendimiento de la mampostería en un aula y la falta de suministro eléctrico" en el Instituto Gascón (Serrano 1261) y en el Instituto Gascón SUM (Gurruchaga 1254).
En consecuencia, la Justicia Electoral dispuso la reubicación inmediata de las mesas afectadas para la votación de este domingo 26 de octubre:
- Las mesas de sufragio N° 6752 a 6756 (inclusive) se trasladan a la Escuela N° 23 "Dr. José María Bustillo", ubicada en la calle Thames 1361.
- Las mesas de votación N° 6757 a 6761 (inclusive) se reubican en el Instituto Marie Manoogian, en la calle Armenia 1338.
La jueza Servini dispuso un servicio policial de custodia externa en los edificios afectados (Serrano y Gurruchaga) con la misión específica de informar y orientar al electorado sobre el cambio de último momento, para que puedan dirigirse a las nuevas escuelas designadas.