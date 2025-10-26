A las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, en las que se producirá el debut de la Boleta Única Papel (BUP).

Poco más de 36 millones de electores habilitados deberán votar entre las 8 y las 18 en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas en todo el país.

Como en todas las jornadas electorales, se vienen sucediendo este domingo una serie de episodios curiosos. Son las perlitas que le ponen color a la jornada electoral