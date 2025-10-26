Qué vas a ver en los mapas interactivos de Página/12

En estos mapas interactivos se reflejarán en tiempo real el resultado del escrutinio provisorio. También se podrá ver cómo quedará compuesto el Congreso de la Nación, con el detalle de ambas Cámaras legislativas.

Se renueva la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados: 127.

En el Senado se vota para renovar un tercio de las bancas: 24 correspondientes a 8 distritos

Para la distribución de las bancas se utiliza el sistema D'Hont, que reparte los lugares en forma proporcional según los votos obtenidos por cada lista en cada distrito.