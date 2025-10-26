Este domingo 26 de octubre los argentinos votan para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. En estas elecciones 2025 esta en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores de 8 distrito. A partir del momento en que empiecen a difundirse los datos del escrutinio provisorio, mirá en tiempo real todos los datos en el mapa interactivo desarrollado por el politólogo Andy Tow.
¿Dónde voto en las elecciones legislativas 2025?
El padrón electoral definitivo en el que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deben concurrir para los próximos comicios ya está disponible online, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE). ¿Cómo es el paso a paso para hacer el trámite?
MIrá dónde votás
Cómo navegar los mapas con los resultados del escrutinio provisorio
Los mapas interactivos de Página/12 se pueden navegar mediante pestañas y desplegables. Haciendo clic sobre una comuna en el mapa se mostrarán los resultados, con barras de porcentaje sobre votos válidos para cada agrupación, y consignando la cantidad de mesas escrutadas.
Cada vista, a su vez, tiene la opción de volver a la anterior.
Qué vas a ver en los mapas interactivos de Página/12
En estos mapas interactivos se reflejarán en tiempo real el resultado del escrutinio provisorio. También se podrá ver cómo quedará compuesto el Congreso de la Nación, con el detalle de ambas Cámaras legislativas.
Se renueva la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados: 127.
En el Senado se vota para renovar un tercio de las bancas: 24 correspondientes a 8 distritos
Para la distribución de las bancas se utiliza el sistema D'Hont, que reparte los lugares en forma proporcional según los votos obtenidos por cada lista en cada distrito.