Con Michael Keaton y Mila Kunis, El padre del año cuenta el giro inesperado que sufre la vida de un hombre cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus pequeños. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, el protagonista se apoya en su hija de su primer matrimonio y se convierte en el padre que nunca había sido. La dirección es de Hallie Meyers-Shyer (Cines del Centro, Cinépolis, Nuevo Monumental, Showcase.)
