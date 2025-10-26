La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo el arresto de dos personas por el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, aunque lamentó la "divulgación precipitada" de la noticia ya que podría afectar las investigaciones.

"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas", expresó la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes", añadió.

La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22 de este sábado, cuando uno de los sospechosos del robo trataba de abandonar Francia en dirección a Argelia. La segunda detención, de la que se filtraron menos detalles, tuvo lugar esa misma noche, en el departamento Seine-Saint-Denis.

Los dos capturados, cuya detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas, fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Represión del Crimen organizado de París.

Según indicó Le Parisien, los detenidos, ambos de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos. Para su identificación resultó clave el análisis de los restos de ADN que se hallaron en la escena del robo.