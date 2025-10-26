El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, acompañado por su familia, emitió su voto en la Escuela Primaria N° 153 de Villa Luzuriaga y destacó: “Democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere.”

Luego de emitir su sufragio, declaró: “Estamos muy felices, porque se está realizando una votación totalmente en paz”. Y añadió: “Hoy es una fiesta de la democracia. En cada una de las boletas que introducimos en las urnas van los sueños de nuestras familias y la Argentina que queremos”.

Por otro lado, dijo: “Cuanta más gente salga a votar, más grande será la presión de toda nuestra ciudadanía. Esta es una elección bisagra en la Argentina”. Luego, aseguró Todos sabemos la importancia que tiene La Matanza, que es la Quinta Provincia argentina, demográficamente hablando”.

Finalmente, dijo: “En La Matanza, hay mucha juventud participando, acercándose a votar, con el sueño de un futuro mejor".