La Roma ganó con un gol de Paulo Dybala y se anima a soñar en el arranque de la Serie A, que la tiene compartiendo la punta con el Napoli tras ocho fechas. Fue 1 a 0 como visitante del Sassuolo (13º) gracias a la aparición tempranera de "La Joya", quien mandó a guardar de derecha un rebote del arquero a los 16 minutos de juego.

El cordobés venía de marcar de penal su primer gol de la temporada en la inesperada derrota en casa ante Viktoria Plzen de República Checa por la Europa League, pero esta vez fue con alegría para el conjunto de la capital que se ilusiona con volver a pelear por el título que consiguió sólo tres veces (1942, 1983 y 2001).

Otro argentino que gritó en Italia fue Santiago Castro en el empate 2 a 2 del Bologna (5º) en casa de la Fiorentina (18º). El exVélez abrió el marcador para la visita a los 26 minutos y lleva dos goles en nueve partidos en lo que va de temporada. El exGimnasia Benjamín Domínguez volvió a quedarse en el banco y jugó apenas tres de las ocho fechas con Bologna.

También hubo acción para Giovanni Simeone, titular en el 2 a 1 de Torino (12º) a Genoa (20º), y el defensor exBoca Nicolás Valentini, desde el inicio en el 2 a 2 de Hellas Verona (17º) con Cagliari (14º). La Serie A tiene a Napoli y Roma como líderes con 18 puntos, seguidos de Milan (17), Inter (15) y Bologna (14).







