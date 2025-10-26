Un tiroteo ocurrido durante los festejos de regreso a casa en la Universidad Lincoln, en Pensilvania, dejó una persona muerta y seis heridas. El episodio se produjo cerca de las 21.30 frente al edificio conocido como Centro Cultural Internacional, donde estudiantes y exalumnos se habían reunido para celebrar el tradicional “homecoming”, una jornada de reencuentro y actividades luego del partido de fútbol americano del campus.

La universidad, fundada en 1854, se encuentra a unos 70 kilómetros de Filadelfia. Fue la primera institución en otorgar títulos universitarios a personas afrodescendientes.

Según informó el fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, una persona que portaba un arma de fuego fue detenida poco después del ataque, aunque los investigadores no descartan que haya habido más de un tirador. Las autoridades aclararon que no se trata, en principio, de un ataque premeditado con el objetivo de causar un daño masivo dentro de la universidad, y que el campus no corre peligro. “Fue una escena caótica, y la gente huyó en todas direcciones”, señaló el fiscal, quien pidió la colaboración de quienes pudieran tener videos o información sobre lo ocurrido.

El tiroteo interrumpió una noche de celebración y convivencia en la histórica institución, considerada un símbolo de orgullo para la comunidad afroestadounidense. En el lugar se habían instalado carpas, mesas y equipos de música para compartir la cena y continuar los festejos luego del partido. De un momento a otro, los disparos alteraron el clima de alegría y desataron el pánico. Varios estudiantes se refugiaron en los edificios cercanos, y la policía del campus activó un protocolo de emergencia que incluyó el cierre temporal de las instalaciones.

El jefe de policía de la Universidad Lincoln, Marc Partee, aseguró que la comunidad está “devastada” por lo ocurrido. “Esto iba a ser una ocasión de alegría celebrando el legado de la escuela. No hay palabras suficientes para describir la tristeza que sentimos”, expresó. La investigación está a cargo de detectives del condado de Chester, con apoyo de la policía estatal y del FBI, mientras las autoridades intentan determinar el motivo del ataque y la posible relación entre los implicados y la universidad.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, manifestó en la red X que fue informado del tiroteo y ofreció la asistencia de su administración. “Súmense a Lori y a mí para rezar por la comunidad de la Universidad Lincoln”, escribió. En tanto, la institución anunció la suspensión de las clases previstas para el lunes y convocó a una vigilia de homenaje a la víctima fatal, cuya identidad aún no fue revelada oficialmente. También se habilitaron servicios de apoyo psicológico para estudiantes, docentes y exalumnos que participaron de los festejos o presenciaron la escena.

Fuentes policiales confirmaron que las seis personas heridas permanecen hospitalizadas, aunque no trascendió cómo se encointraban. La víctima fatal sería un joven adulto que participaba del evento, aunque se aguardaba la notificación a la familia para confirmar su identidad. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y videos tomados por asistentes con sus teléfonos, en busca de establecer la secuencia exacta de los hechos y el número total de armas involucradas.

La tragedia de Lincoln University se suma a una serie de hechos de violencia armada ocurridos este año en distintos campus universitarios de Estados Unidos, en contextos deportivos o de celebración. Según medios locales, en los últimos dos meses se registraron al menos tres tiroteos en eventos de “homecoming” en diferentes estados. En este caso, las autoridades subrayaron que no se trató de un ataque dirigido contra la universidad, pero reconocieron la preocupación creciente por la circulación de armas en actividades estudiantiles.

El episodio golpeó de lleno a una comunidad que se preparaba para celebrar su historia. Fundada originalmente como Ashmun Institute, la Universidad Lincoln es un emblema de la educación afroestadounidense y cuenta entre sus exalumnos a figuras como Thurgood Marshall, el primer juez negro de la Corte Suprema de Estados Unidos.























