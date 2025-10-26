Con las urnas ya cerradas y mientras crece la expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025, el dólar cripto volvió a convertirse en el termómetro de la incertidumbre. La versión digital del dólar estadounidense, que cotiza de forma ininterrumpida los 365 días del año, registró un descenso por debajo de los 1500 pesos, según los valores informados por distintas billeteras virtuales.

De acuerdo con el sitio especializado Dolarito, que releva los precios de las principales plataformas financieras, la billetera Ripio Wallet mostró el valor más alto de la jornada, con un pico de $1.494, mientras que DolarApp, otra de las aplicaciones más utilizadas en Argentina, ofrecía la moneda a $1.488.

La baja en la cotización refleja la cautela de los inversores y las operaciones especulativas previas a la apertura de los mercados formales del lunes, en un escenario signado por la expectativa electoral y la incertidumbre sobre la reacción del dólar financiero.

A diferencia de los mercados oficiales, el dólar cripto es una moneda estable (stablecoin) que replica el valor del dólar estadounidense y opera las 24 horas, incluso durante los fines de semana y feriados. Esto lo convierte en una referencia anticipada del comportamiento de los mercados tradicionales.

En contextos electorales o de cambios de gobierno, la cotización del dólar cripto suele reaccionar antes que el resto de las variables financieras, ya que refleja en tiempo real las operaciones de compra y venta que se realizan a través de plataformas internacionales.

El valor actual, ubicado por debajo de los $1.500, marca una diferencia leve respecto de las cotizaciones financieras del último viernes, aunque todavía dentro de los márgenes previstos por el régimen de bandas cambiarias implementado por el Gobierno.

Caputo aseguró calma: "El esquema de bandas sigue"

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir una supuesta tranquilidad a los mercados al asegurar que no habrá modificaciones en el régimen cambiario tras la jornada electoral.

“Se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue. Entonces, se puede mantener más abajo. Yo no puedo decir si es $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas”, afirmó el funcionario durante la semana pasada, descartando así una devaluación inmediata.

La semana pasada, el dólar oficial mayorista cerró en $1.492, apenas $0,55 por debajo del techo de la banda cambiaria, según los datos del Banco Central. En tanto, el dólar minorista finalizó la jornada del viernes en $1.515, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.567,21 y el MEP en $1.549,44.

El movimiento del dólar cripto y la atención sobre los valores paralelos reflejan la delicada situación económica que atraviesa el país en el marco de las elecciones legislativas. Con una inflación acumulada en niveles altos y una actividad económica estancada, la estabilidad cambiaria se mantiene como una de las principales preocupaciones tanto del Gobierno como de los inversores.

Los analistas anticipan que el verdadero impacto se verá a partir del lunes 27 de octubre, cuando vuelvan a operar los mercados formales y se conozcan los resultados electorales definitivos.

