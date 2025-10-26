Claudia Schijman, reconocida actriz y docente, murió este domingo, a los 66 años. Su muerte fue anunciada por la Asociación Argentina de Actores. Entre sus últimos papeles, se destacó su participación en El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, afirmó la Asociación en un comunicado.

“Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, completaron.

Tal como detallaron desde la Asociación, y en el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en el episodio 4 “Credo”, el 5 “Paisaje” y el 6 “Jugo de tomate frío” de El Eternauta.

Además, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem con su papel de recepcionista.

Quién era Claudia Schijman: su trayectoria

Claudia Schijman nació el 8 de agosto de 1959. Para su carrera artística se formó con Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en televisión fue El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

También participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

Por otro lado, se destacó en películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara.

Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Además de sus papeles como actriz, dio talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales.