Barracas Central y Boca pondrán este lunes a cero el Torneo Clausura. El partido, suspendido en su momento por el fallecimiento de Miguel Angel Russo, irá desde las 16 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia de Olavarría y Luna con televisación de ESPN Premium y cae en un momento clave en el que los dos gigantes del fútbol argentino, River y Boca, se están jugando no sólo el ingreso a los octavos de final del campeonato sino y primordialmente a la Copa Libertadores de 2026.



Aunque esta última afirmación también podría valer para Barracas, que figura séptimo con 18 puntos en la tabla de la Zona A y que en la anual está décimo con 44 unidades y a una sola de Tigre, que es el último equipo que se está metiendo en la Sudamericana del año venidero.

Boca no puede regalar nada y una derrota le complicaría la existencia para las tres fechas finales que incluyen, el Superclásico con River del domingo 9 de noviembre en la Bombonera. El equipo que ahora dirige Claudio Ubeda tiene 17 puntos y ocupa el décimo puesto en la Zona A. Si gana, saltará a 20 y estará tercero. En la anual, reúne 50 puntos y al figurar quinto, por ahora también está entrando a la próxima Copa Sudamericana. Pero una victoria lo instalará segundo con 53 detrás del ya clasificado Rosario Central y lo devolverá a puestos de acceso a la Libertadores.

De cara a este partido trascendental, Boca no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y estará de baja para lo que resta de la fase regular. De regreso del Mundial Sub 20 de Chile donde figuró en el podio de los mejores jugadores, Milton Delgado sería su reemplazante. Además, habría otra modificación en el sector derecho del mediocampo, con el ingreso del chileno Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre. El uruguayo Edinson Cavani, por su parte, continua entrenándose diferenciado por su distensión en el psoas derecho y no fue citado por segundo partido consecutivo.

Más allá de que está dando pelea en ambas tablas, Barracas Central atraviesa su peor momento desde que comenzó el Clausura: no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell's en Rosario. Desde entonces cayó ante Sarmiento de local y empató los otros cuatro partidos ante Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre. Para el equipo que dirige Rubén Insua representaría una hazaña deportiva llegar a una copa continental por primera vez en sus 120 años de historia. Para Boca, volver a la Libertadores luego de dos años de ausencia sería cumplir un objetivo. Los dos arriesgan mucho y ahí radica el atractivo de un partido que se juega un lunes pero tiene pinta de domingo.