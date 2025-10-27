Como en todas las jornadas electorales, ayer se registraron episodios curiosos que estuvieron protagonizados por los candidatos y funcionarios, algunos de los cuales vivieron en carne propia el descontento por la política económica libertaria.

Tras votar, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se detuvo a dar declaraciones a los medios de prensa. Mientras el funcionario dijo que las elecciones se desarrollaban con normalidad y afirmó que "mañana empieza una nueva etapa", alguien le gritaba insistentemente "chorro, chorro". El hombre, que no era enfocado por las cámaras de televisión, le gritó "tres veces nos cagaste chorro". El ministro se mostró incómodo y evitó mirar a quien lo insultaba.

Otro de los funcionarios libertarios que recibió insultos fue el vocero presidencial Manuel Adorni, que fue increpado en la escuela San Judas, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Mientras estaba dando declaraciones ante la prensa, un hombre comenzó a gritarle: “Sos una basura, vos y tu séquito de cipayos. Vende patria”. Adorni, que intentaba seguir con la conversación, no pudo ignorar los insultos y respondió: “No me deja concentrarme nuestro amigo”. Luego, el portavoz se trasladó a un sector interno del colegio y dijo : “Usan terminología del siglo XIX”.

Por su parte, la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, votó en el instituto Pedro Póveda de Vicente López, donde horas antes habían votados sus padres. Antes de entrar a su lugar de votación, desvió su camino y se dirigió hacia donde estaba un efectivo policial, con un perro. Abrazó al perro y le dio varios besos, luego siguió hacia la mesa de votación.

El excandidato a diputado Libertario José Luis Espert --que renunció por su vínculo con Fred Machado-- votó en un colegio de San Isidro. Abordado por la prensa, se mostró reticente a hablar con los periodistas . Al ser consultado sobre el hecho de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”. "Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política", afirmó y se fue casi corriendo de la escuela en Beccar donde había votado. Acorralado por la causa de lavado de dinero y en plena caída política, José Luis Espert en su apuró por irse del lugar protagonizó un papelón: se subió al asiento trasero de un auto y trató a su esposa como si fuera su chofer. Luego, bajó del auto y se subió en el asiento delantero.

El Presidente Javier Milei votó cerca del mediodía en la sede de la UTN de Medrano, rodeado por cámaras de todos los canales de televisión. Sin embargo, Javier Milei publicó en sus redes sociales una foto visiblemente editada, que difiere notablemente de las imágenes registradas por los medios.

En distintas plataformas, los usuarios señalaron que el mandatario se habría excedido con los filtros y retoques de las aplicaciones de edición de imágenes.

El civismo ante todo

Al menos cinco personas quedaron detenidas en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza cuando se acercaron a emitir su sufragio. Los delitos por los que eran buscados incluían acusaciones por hurto, violencia de género y abuso sexual. Las detenciones se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.

El primero de los capturados por la policía fue un hombre de 55 años, quien se encontraba prófugo por una causa de hurto . Los investigadores contaban con información de que el encausado se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, en Trenque Lauquen. Finalmente, fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento.

El segundo caso tuvo como protagonista a un hombre de 35 años prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante. Las autoridades de La Matanza fueron alertadas de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino. “Al momento en que el sujeto salió del establecimiento luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia”, sumaron.

Más tarde, personal de la misma DDI, efectuó la detención de un prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, causa que también tramita la UFI N°1 de Violencia de Género. El hombre fue a votar a una escuela de La Tablada cuando quedó detenido.

En La Plata, agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na detuvieron a un imputado por violencia de género. “El personal policial implementó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117”, contaron las autoridades y precisaron que fue capturado luego de emitir su voto.

Finalmente, en Moreno, un hombre fue detenido este domingo al mediodía acusado de estafas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad del “cuento del tío”. El procedimiento se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde el sospechoso fue detenido al retirarse del establecimiento tras emitir su voto.