La fórmula encabezada por Cristian Andino y respaldada por el senador Sergio Uñac logró un triunfo sorpresivo en San Juan, derrotando al gobierno provincial de Marcelo Orrego y a La Libertad Avanza. En una elección reñida, la fórmula impulsada por Uñac se alzó con la victoria frente al oficialismo provincial y La Libertad Avanza. Fuerza San Juan -aliado de Fuerza Patria- retuvo el 34,45 por ciento de los votos, mientras que el frente Por San Juan, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, quedó en segundo lugar con el 31,05 por ciento. El espacio libertario, por su parte, con Abel Chiconi a la cabeza de la lista, cosechó 26 puntos.

La provincia renovó tres bancas y se repartió los candidatos por igual. El mandatario provincial apostó a su propio vice como cabeza de lista, intentando transformar la elección en un voto de confianza a su gestión. La Libertad Avanza, en tanto, buscó nacionalizar la contienda, apelando al respaldo a Milei. La estrategia, sin embargo, no funcionó y primaron las preocupaciones locales.