La semana en la Ciudad y sus alrededores comienza con inestabilidad y fresca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indició que este lunes se esperan lloviznas aisladas hasta la noche, con viento del sur y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En tanto que las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 15 grados.

Para el martes se prevé una jornada con cielo cubierto, viento del sur y una temperatura mínima de 7 grados. La máxima llegará a 16 grados.

El miércoles vuelve la inestabilidad por la mañana, con cielo nublado el resto de la jornada y una mínima de 8 grados que subirá hasta llegar a los 18 grados.