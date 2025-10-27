La exBandana Lourdes Fernández reapareció en sus redes sociales en las últimas horas, tras haber sido víctima de un presunto secuestro por parte de su expareja, Leandro García Gómez, quien está detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. "Realmente estoy muy bien", afirmó la cantante quien escribió que vive "un día a la vez".

La cantante, conocida por su nombre artístico Lowrdez, publicó en su cuenta de Instagram dos historias en los que agradeció la preocupación y los mensajes de cariño que le dejaron miles de fanáticos, luego de que su madre denunciara que estaba desaparecida y que no tenía contacto con ella desde hacía semanas y de que fuera hallada por la Policía en el departamento de García López.





Buscando llevar tranquilidad sobre su situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días con tres excompañeras de Bandana. “Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, contó.

En la misma línea, se enfocó en su próximo reencuentro con el público y evitó dar detalles sobre lo vivido días atrás, en su conflictiva relación con Leandro García Gómez. "Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex", dijo. Esa publicación fue acompañada por una llamativa frase: "1 día a la vez".





Este sábado, Lowrdez había publicado también es sus redes sociales un texto en el que explicó que algunas situaciones que circularon sobre su relación en los últimos días fueron “sacadas de contexto” y que, si bien puede entender la preocupación, siente que no debería de venir de “una compañera” que no sabe nada de ella desde hace años, ni de una “supuesta amiga”.

Estas últimas declaraciones tendrían relación con los testimonios que la también exBandana Lissa Vera y su amiga Ioja hicieron en los medios posteriores al video que la cantante publicó en sus redes sociales para traer calma a sus seguidores, cuando todavía era incierto su paradero.

Qué pasó con Lourdes Fernández

La exintegrante del grupo pop surgido en 2001 por un reality show era buscada desde principios de octubre por Mabel, su madre. Ante la falta de contacto con ella, el miércoles 23 de octubre radicó una denuncia en una comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro.

Durante el 24 de ocutbre, la artista fue buscada por la Policíam quien finalmente fue hallada en la casa de su expareja Leandro García Gómez. El hombre, de 46 años, se había negado varias veces saber dónde estaba famosa y le había impedido a la policía ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Palermo sin una orden judicial.

Casi al final del mismo día, fue aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad, a quien encontraron escondido en otro sector del mismo edificio y, según trascendió, estaba intentando escapar. Lourdes, en tanto, fue encontrada en un estado de vulnerabilidad. Además del personal de la Justicia y agentes de la Policía de la Ciudad, también se hizo presente personal del SAME, quien dispuso el traslado de la damnificada.

García Gómez fue imputado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que se negó a responder preguntas durante su citación a indagatoria. El hombre brindó su versión, señalando que la cantante “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”. García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía de la calle Beazley al 3800.



