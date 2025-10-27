En un duro análisis sobre lo que dejó las elecciones del domingo, el periodista y columnista de La Mañana, Gustavo Campana, explicó qué hay detrás del voto libertario y, sin vueltas, aseguró que hay un “ejército de suicidas que niegan su condición”. En tanto, sobre el futuro de Argentina, dijo que se trata de un “ex-país soberano en peligro de extinción como Nación independiente”.

El editorial de Gustavo Campana

Más de ocho millones de personas ejercieron su derecho al voto, exigiendo la profundización del proceso más irracional de degradación política y moral de la historia de la democracia argentina. Ratificaron que la corrupción ejercida por quien les prometa la muerte del peronismo, es siempre bienvenida. Firmaron al pie de un contrato por más especulación financiera, más recesión, menos consumo y porque nunca pare la transferencia de recursos del bolsillo obrero a los reyes de la concentración económica.

Y lo hicieron sacrificando su propio futuro y regalando el país a la Casa Blanca, al mercado y a los fondos de inversión. Ordenaron que el futuro sea un infierno, pero a imagen y semejanza del Presidente de la Nación.

Otra vez, como en 2023, los que ingenuamente creen que el ajuste es selectivo y están seguros de vivir a salvo, decretaron que, a partir de hoy, la insensibilidad será planificada por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

Cada tribu fue a defender su tesoro ante las urnas, en este ex-país soberano en peligro de extinción como Nación independiente. Unos bancaron que se hayan cerrado 28 empresas por día en 21 meses de Milei y que más de 220 mil trabajadores estén desocupados.

Otros autorizaron a que la Argentina libertaria pida un salvataje cada seis meses, hipotecando el futuro de dos o tres generaciones en cada toma de deuda y que los intereses de la bicicleta financiera, los pague el hambre del pobrerío.

Eligieron regalar el petróleo, el gas, el litio, el agua dulce y las centrales atómicas. Plantaron bandera de remate a las privatizaciones que están en vidriera. Votaron por una jornada laboral de 12 horas, por jubilación para todos y todas a los 70 años y porque los que más tienen deben pagar menos impuestos, para darnos de comer.

Un número importante, mucho más grande del que se imagina, festejó que siga muerta la obra pública, que regresen las peleas presidenciales con niños autistas y que los evasores sean considerados héroes.

Un número no precisado, sostuvo con su cruz en la boleta única, que hay que seguir pegándole los miércoles a los jubilados, que hay que decirle a los discapacitados que lamentablemente no son redituables para el sistema, que los homosexuales son pedófilos, que el feminismo tiene la culpa y que el Garraham está lleno de ñoquis.

Entre los que firmaron este raro cheque en blanco al depredador, hubo reidores que festejaron la criptoestafa, que autorizaron el 3% de Karina, los negociados de los Menem vendiéndole seguridad al Estado y la narcopolítica.

Por último, cuando hay tanto por qué gritar, semejante silencio es suicida. Lo que expresó la porción más grande del casi 68% del padrón es tan terrible, como la ausencia del 32% que regaló la posibilidad de pelear por el futuro. Ganó otra vez la antipolítica, que como el capital, en la Argentina no tiene ni patria ni bandera.

Nadie está preparado para compartir la vida con un ejército de suicidas que niega su condición, mientras se lleva el revolver a la sien. Creemos como animales, que la defensa de la supervivencia no es un don divino, es la condición humana más noble. Sin embargo, somos la única manada que acepta ser conducida por quien promete llegar al abismo por el camino más corto.

Como en la reelección de Carlitos con casi el 20% de desocupación o en las legislativas de 2017 a un paso de pedirle la escupidera al Fondo; el esclavo le regaló una nueva oportunidad al amo. Y esta vez, sin que se los ofrezca el Congreso dialoguista, el Loco se puso la capa y volvió a creerse un Dios con superpoderes.

PD: El modelo de colonia intentará redoblar el paso de la destrucción, pese a que bajó 15 puntos con relación a la segunda vuelta del 23. Vendrá por más, en el menor tiempo posible. La única fuerza capaz de detenerlo, tendrá que mirarse al espejo y entender que el peronismo, será revolucionario o no será nada. Aunque a veces parece que Evita, es una exiliada en su propia casa...