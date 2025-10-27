La temporada de la Fórmula 1 entró en su etapa final, con un GP de México que dejó cambios en la tabla de posiciones: Lando Norris, con su McLaren, es el nuevo líder y quedó solo un punto arriba de su compañero, Oscar Piastri. Aún quedan cuatro fechas en el calendario 2025. Franco Colapinto va por su asiento en 2026, mientras que se acerca la definición por el campeonato.

Además, Colapinto sigue en la espera por un contrato que confirme su continuidad en 2026 en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo será la carrera en Brasil?

El GP de San Pablo se correrá el domingo 9 de noviembre, en el mítico circuito de Interlagos.

Será la fecha 21 del calendario y tendrá su carrera Sprint el sábado 8 de noviembre.

Se estima que el GP de Brasil tendrá un aluvión de hinchas argentinos que irán a acompañar a Franco Colapinto en la anteúltima parada americana de este año.

Cuanto cuesta viajar al GP de Brasil

Las empresas de turismo armaron paquetes para volar a San Pablo y seguir de cerca al piloto argentino. El combo va desde 3.000 dólares hasta los 14.000.

Los costos son con hotel, con una habitación para dos personas. Las salidas son el viernes 7 y el regreso el lunes 10.

Los valores varían según la ubicación en las tribunas para ver la carrera.

Colapinto y su futuro

"Peor no se puede ir", fue la frase de Franco Colapinto luego del puesto 16 en México.

El piloto argentino estuvo a un movimiento de superar a su compañero, Pierre Gasly, pero el virtual safety car no le permitió avanzar esa posición.

El pilarense no quedó conforme con el resultado, mucho menos con el toque de Stroll que le provocó un trompo y lo dejó sin pista en la salida: "Stroll no mira los espejos, no sé para dónde mira".

Además, en sus redes sociales, sintetizó que fue "una carrera larga y frustrante, pero vamos a salir adelante". Incluso, mostró con entusiasmo que la próxima parada es "la mas cerquita de casa".

Frente a una nueva visita a Brasil, Colapinto resumió: "El GP de Brasil es el de casa, va a estar lleno de argentinos y tengo muchas ganas de disfrutarlo con ellos".

El calendario 2025

GP Brasil: 9 de noviembre

GP de La Vegas: 23 de noviembre

GP de Qatar: 30 de noviembre

GP de Abu Dhabi: 7 de diciembre

La tabla de pilotos

1. Norris. McLaren: 357 puntos

2. Piastri. McLaren: 356 puntos

3. Verstappen. Red Bull: 321 puntos

4. Russell. Mercedes: 258 puntos

5. Leclerc. Ferrari: 210 puntos



