Con la esperada llegada a Netflix y una proyección limitada en cines, la versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro promete no solo transformar, sino reimaginar una de las historias más icónicas de la literatura gótica.

La película, respaldada por un presupuesto cercano a los 120 millones de dólares, representa la culminación de los sueños artísticos del cineasta mexicano, famoso por su habilidad para fusionar lo oscuro con lo poético.

Una reimaginación de los personajes y la trama

Guillermo del Toro sigue a Víctor Frankenstein, magistralmente interpretado por Oscar Isaac, quien desde lo alto de una solitaria torre intenta dotar de vida a lo inanimado. Jacob Elordi da vida a la criatura, una creación incomprendida y solitaria que busca su identidad y autonomía.

Al igual que en el clásico literario de Shelley, la historia se desarrolla en un espacio alejado de la realidad pero profundamente humano. El elenco se completa con las actuaciones de Mia Goth y Christoph Waltz, quienes enriquecen la narrativa con sus interpretaciones.

Un proceso de artesanía clásica

Alejándose del CGI y la tecnología avanzada, Del Toro apuesta por escenarios reales y métodos artesanales, con el fin de evocar la esencia del cine clásico. En su enfoque, cada elemento del set se construye a mano y cada detalle pictórico se supervisa minuciosamente, lo que permite que la autenticidad visual emerja en cada fotograma. "Quiero que el espectador sienta la realidad y el peso de cada escena", menciona Del Toro, reafirmando su compromiso con el arte cinematográfico.

El trasfondo emocional de la creación

Más allá del relato de horror, Frankenstein es una introspección sobre el amor, la pérdida y la creación. En la interpretación de Del Toro, la criatura es un reflejo inquietante del deseo humano de trascender límites, lo que termina enfrentando al creador con su propia humanidad.

La obsesión de Frankenstein por sus experimentos es paralela a la devoción del cineasta mexicano por sus proyectos, funcionando como un espejo de la creación y sus consecuencias.

Reacciones e impacto anticipado

Con críticas positivas que comienzan a surgir de preestrenos selectos, Frankenstein se perfila como un potencial contendiente en la temporada de premios. Los elogios resaltan la expresividad de Elordi y la profunda carga del guion visual de Del Toro, atribuyendo un nuevo nivel de profundidad a una leyenda que aborda la condición humana. Al final, más que una simple adaptación, Del Toro ofrece un himno visual destinado a resonar tanto en audiencias actuales como futuras.

La impactante versión de Frankenstein no solo reivindica el legado de la autora original, Mary Shelley, sino que también consolida a Guillermo del Toro como uno de los cineastas contemporáneos más influyentes en el arte de narrar historias universales desde la perspectiva del horror y la belleza. Se trata de un épico homenaje a lo gótico, lo monstruoso y lo absolutamente humano.

