El Kily González se lamentó por su salida de Platense, que luego de 14 partidos y apenas dos triunfos entre Torneo Clausura y Copa Argentina decidió poner fin al vínculo con el DT.

"Hay muchas lágrimas en el medio, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar estas situaciones... No me quería ir, en mi vida nada fue fácil y los desafíos me gustan. Siempre trato de cumplir mi contrato y esto se lo manifesté al presidente, pero iban más allá de mis ganas de continuar. Entiendo la postura de ellos. Como pasa en el fútbol, se saca al entrenador y es totalmente respetable", expresó el entrenador en diálogo con ESPN.

"Lo importante es lo que uno deja en los jugadores. No me voy enojado con los dirigentes, al contrario. Que me viniera a buscar el último campeón del fútbol argentino era un desafío para ver dónde estábamos posicionados. No salió como esperábamos, pero ojalá pueda volver rápido a una cancha", agregó.

El Calamar, ya clasificado a la Libertadores 2026, marcha 13º en la Zona B con apenas 11 puntos, aunque tiene por delante partidos ante tres de los peores equipos del año: Sarmiento, Talleres y Gimnasia.