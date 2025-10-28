El Juzgado Civil y Comercial N°1 de Victoria, Entre Ríos, dictó un fallo que ordena la restitución a la Municipalidad de Rosario de un conjunto de 807 hectáreas ubicadas en la zona de islas del Paraná, frente a la ciudad santafesina. La resolución, firmada por el juez Luis Francisco Márquez Chada, rechazó la demanda de prescripción adquisitiva presentada por el empresario Enzo Mariani, quien reclamaba la propiedad de esas tierras.

La causa se inició en 2017, cuando Mariani promovió una acción de usucapión sobre los lotes identificados como parcelas 3, 4 y 5 del Legado Deliot, dentro del departamento Victoria. El empresario alegó haber ocupado los terrenos durante más de veinte años de forma pacífica, continua y pública, dedicándolos a actividades ganaderas y forestales.

La Municipalidad de Rosario, en cambio, acreditó que las tierras forman parte del Legado Deliot, donado al municipio por el filántropo Carlos Deliot en 1944 y escriturado en favor del Estado local en 1999. La defensa oficial sostuvo que las islas son bienes públicos de dominio municipal, inalienables e imprescriptibles, y que cualquier ocupación particular carecía de sustento jurídico.

En su sentencia, el juez Márquez Chada sostuvo que no se acreditaron los requisitos legales de la posesión veinteañal exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Señaló que el actor “no demostró ni título ni posesión suficiente”, y que los actos invocados como de dominio “fueron intermitentes y sin respaldo legal”.

El magistrado también enfatizó que la Municipalidad de Rosario contaba con título perfecto de propiedad, registrado en el Catastro de la provincia de Entre Ríos y con inscripción dominial vigente, derivada del Legado Deliot.

Asimismo, el fallo rechazó el pedido del empresario de compensación por las supuestas mejoras introducidas en los lotes (alambrados, corrales y construcciones). Según el juez, “tales obras fueron realizadas sobre un inmueble ajeno y sin consentimiento de su titular”, por lo que “no generan derecho a reembolso alguno”.

La sentencia reconoció el derecho del municipio a reclamar una indemnización por los daños derivados de la ocupación indebida. El monto será determinado en una etapa posterior del proceso. Según estimaciones municipales presentadas en el expediente, la privación de uso de las hectáreas ocasionó pérdidas superiores a 80 millones de pesos —valor correspondiente a 2023—, cifra que deberá ser actualizada.

El juez también ordenó que Mariani restituya las tierras en un plazo prudencial y retire las instalaciones levantadas durante su ocupación, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

Las 807 hectáreas forman parte del Legado Deliot, un conjunto de terrenos isleños donados a Rosario con fines de preservación ambiental y uso público. El área integra la Reserva Municipal Los Tres Cerros, un espacio protegido ubicado frente al Puerto Norte, dentro del humedal del río Paraná medio.

La titularidad del municipio había sido cuestionada en varias oportunidades por ocupaciones privadas y por la superposición jurisdiccional entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, el fallo de Victoria reafirma que, aunque las islas están bajo jurisdicción entrerriana, la propiedad dominial corresponde al municipio de Rosario, conforme a la escritura de donación y los registros catastrales vigentes.

Fuentes judiciales indicaron que la resolución aún no está firme, y que las partes pueden interponer recurso de apelación ante la Cámara Civil y Comercial de Paraná. De quedar confirmada, Rosario recuperará la plena posesión de las 807 hectáreas y podrá avanzar en su incorporación al plan de gestión ambiental del humedal.