Este martes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con cielo mayormente nublado y frío. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 16 grados, con una humedad del 72 por ciento y viento del sureste.

El miércoles la mínima será de 9 grados y la máxima de 18 grados, con lloviznas por la mañana, con viento del noreste rotando hacia el este, cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora a partir de la tarde.

Para el jueves se mantentendrá la nubosidad, con mínimas de entre 13 y 18 grados y viento del noreste.